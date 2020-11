Star Wars : à quoi ressemblent les Hommes des Sables sous leurs masques ?

Les Hommes des Sables sont des personnages cultes de l'univers Star Wars. Tandis qu'ils sont de retour dans la saison 2 de « The Mandalorian », on ne peut s'empêcher de se demander qui se cache sous leurs masques ?

Les Hommes des Sables

Ces personnages secondaires ont été créés dès le tout premier épisode de la franchise. Dans Un nouvel espoir, Luke Skywalker est attaqué par les Hommes des Sables, rapidement secouru par le grand Obi-Wan Kenobi. Ces soldats du désert n'ont jamais vraiment quitté la franchise par la suite. Ils étaient de retour dans la prélogie, dans la série Clone Wars et apparaissent même dans The Mandalorian. Dans l'épisode 1 de la saison 2, Din Djarin va à la rencontre de ce peuple des dunes et parle même leur dialecte.

Mais comme pour les Jawas, on se demande à quoi ressemblent les Hommes des Sables sous leurs costumes, et surtout à quoi ressemblent leurs visages. Les Hommes des Sables sont toujours représentés de la même manière. Ils portent une longue robe, des gants, et dissimulent leur visage sous un appareil respiratoire et des lunettes de soleil. Une tenue qui leur permet de résister aux conditions inhospitalières de Tatooine. Comme chez les Mandaloriens, il leur est interdit de retirer leur tenue en public. Le visage des Hommes des Sables n'a été révélé qu'en de très rares occasions. Certaines de ces apparitions n'étaient pas forcément très cohérentes et ont été effacées du canon officiel de la saga.

Mais à quoi ressemblent-ils ?

La toute première fois qu'un Homme des Sables est apparu sans sa tenue c'était dans le jeu vidéo Jedi Knight : Dark Forces II, sorti en 1997. Le jeu mettait en vedette un gang de mercenaires appelé Grave Tuskens, composé d'Hommes des Sables. Ces derniers avaient des visages qui ne ressemblent finalement pas à grand chose. Certains ont comparé leur faciès à la frimousse d'un chat. Mouais, pourquoi pas...

Le deuxième exemple remonte à 2004, dans le comics Star Wars : Republic #62. Au cours de ce récit, Anakin Skywalker a des visions cauchemardesques autour des Hommes des Sables. L'un d'entre eux est à moitié démasqué dans son rêve. Dans cette représentation, ils sont dépeints comme des gueules cassées, assez effrayantes, affublés de crocs, et avec des yeux exorbités. Cependant, difficile de savoir s'il s'agit véritablement de leur apparence ou si c'est simplement l'imagination torturée du Jedi qui matérialise les personnages ainsi.

Mais la révélation la plus probante a été faite à travers le comic Star Wars : Republic #59. A ce jour, c'est le seul véritable exemple d'un Homme des Sables démasqué. Dans cette histoire, le jeune maître Jedi A'Sharad Hett, membre du clan des Hommes des Sables (qui deviendra plus tard le Sith Dark Krayt) décide d'enlever son masque devant Anakin Skywalker, pour lui montrer sa véritable apparence. Contre toute attente, le personnage est finalement un être humain assez conventionnel. Mais le personnage a révélé par la suite qu'il est en réalité un véritable être humain qui a rejoint le clan des Hommes des Sables dès l'enfance et a été élevé comme l'un d'entre eux.

Donc globalement, comme pour les Jawas, l'apparence des Hommes des Sables demeure encore un mystère. Mais comme pour leurs cousins du désert, il vaut mieux que cette particularité reste un secret. Cela alimente le mythe Star Wars, en conservant quelques éléments sans réponse. Et ce n'est pas plus mal...