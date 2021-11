Stranger Things saison 4 : Netflix dévoile un nouveau teaser et une date de sortie plus précise

Découvrez ci-dessus un tout nouveau teaser de la saison 4 de "Stranger Things". On en sait également plus sur la date de diffusion des nouveaux épisodes sur Netflix.

Stranger Things : la saison 4 se fait attendre

La dernière saison de de Stranger Things a été mise en ligne sur Netflix à l'été 2019. Depuis, la pandémie de Covid est passée par là, ce qui a retardé nos retrouvailles avec les ados d'Hawkins. Mais la saison 4 de la série star arrive bel et bien ! La preuve avec ce nouveau teaser dévoilé par Netflix, qui en a également profité pour nous donner une date de diffusion plus précise.

Stranger Things saison 4 © Netflix

En ce 6 novembre, les fans du monde entier célèbrent le Stranger Things Day. En effet, c'est le 6 novembre 1983 à Hawkins dans l'Indiana que Will Byers disparaissait. Bien après que la ville ait arrêté les recherches, ses amis ont continué à le chercher... et ont découvert une mystérieuse jeune fille, ne répondant qu'à un chiffre : Eleven. Seule, hantée et terriblement puissante. Eleven était prête à tout pour les aider à trouver leur ami.

On la retrouve d'ailleurs dans ces nouvelles images de Stranger Things saison 4, et elle n'a plus rien de la petite fille que l'on connaissait qui mangeait ses gaufres. Elle est désormais une vraie ado, qui va au lycée en Californie où elle s'est installée avec la famille Byers. On comprend qu'elle est séparée de Mike depuis plus de six mois, et que les deux amoureux s'apprêtent à se retrouver pour des vacances inoubliables.

Rendez-vous à l'été 2022

Mais leur retour à Hawkins promet de ne pas être de tout repos. En effet, la menace de l'Upside Down reviendra les tourmenter, ainsi que leurs camarades. Toujours dans une ambiance horrifique, cette nouvelle saison de la série star de Netflix promet le plein de sensations.

Alors que la plateforme de streaming n'avait annoncé que l'année de diffusion, elle vient de dévoiler que ces nouveaux épisodes arriveraient à l'été 2022. Il reste donc encore quelques mois avant de retrouver Eleven et ses amis.