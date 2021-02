Tell Me Your Secrets : c'est quoi cette série thriller sur Prime Video ?

Néanmoins, la chaîne a fini par tirer un trait sur le projet, permettant à la plateforme d'Amazon de le récupérer. On doit Tell Me Your Secrets à Harriet Warner , scénariste sur Call the Midwife et Mistresses . L'auteure/créatrice est d'ailleurs actuellement à la tête d'une nouvelle série adaptée du fameux roman épistolaire de Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses.D'un côté Denis Rovira ( La influencia ). De l'autre, John Polson , grand habitué du format. Il a notamment travaillé sur Elementary The Walking Dead ou la récente The Wilds sur Prime Video.