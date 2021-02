The Boys : une première image de la saison 3 dévoilée

Alors que la production de la saison 3 de « The Boys » s'accélère, le showrunner de la série, Erik Kripke, a partagé la première image de cette nouvelle saison, à venir prochainement sur Amazon Prime Video.

The Boys : une série déjà culte

Lancée en 2019 sur Amazon Prime Video par Eric Kripke, la série The Boys a connu un succès instantané. À la base, The Boys est une série de comics créée par Garth Ennis et publiée de 2006 à 2012. Le comics a rencontré un énorme succès, notamment pour son ton irrévérencieux et violent, qui détonnait par rapport aux productions Marvel et DC. En tout, Gareth Ennis a sorti 80 numéros, pour le plus grand plaisir des fans. La série portée par Karl Urban, Jack Quaid, Karen Fukuhara ou encore Antony Starr s'est imposée comme un classique du genre super-héroïque sur petit écran en deux saisons seulement. Il faut dire que la conclusion de la saison précédente a largement séduit le public, qui en redemande encore. Face à cet engouement mérité, Eric Kripke travaille actuellement sur une troisième saison.

The Boys ©Panini Comics

Une toute première image

Le showrunner Eric Kripke a partagé la toute première image de la saison 3 de The Boys. La photographie, qui a été retweetée par le compte Twitter officiel de The Boys, présente une énorme statue dorée de Homelander (le Protecteur en version française). Bien que la signification de cette statue ne soit pas encore claire, les fans ont été amusés par cette première image, qui s'inscrit parfaitement dans le ton de la série.

« Difficile de croire que nous sommes de retour »

La saison 3 de The Boys a débuté son tournage fin janvier. Cependant, à cause de la pandémie du COVID-19, le tournage prendra certainement plus de temps que les autres saisons. À l'heure actuelle, cette prochaine saison n'a pas encore de date de diffusion. Anthony Starr avait confirmé que la série aurait « une sortie très décalée » à cause du calendrier du tournage. Difficile de savoir si Amazon Prime Video pourra sortir cette troisième saison cette année et ainsi tenir le rythme d'une saison par an.