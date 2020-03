The Card Counter : Paul Schrader furieux après l'interruption du tournage

Le scénariste de "Taxi Driver" s’en est violemment pris aux producteurs de son prochain film après leur décision d’interrompre le tournage de "The Card Counter" à cause du coronavirus. Il a exprimé son mécontentement sur son compte facebook.

Le tournage du film The Card Counter, écrit et réalisé par Schrader, a été suspendu après qu’un acteur a été testé positif au coronavirus. Le cinéaste n’a pas apprécié la décision de ses producteurs à cinq jours de la fin du tournage, et s’en est indigné sur son compte facebook.

Schrader a posté un message dans lequel il a insulté ses producteurs, les traitant de "mauviettes". Il a ensuite expliqué que lui était prêt à tout pour finir le film. Le scénariste a même terminé son message par : « Je suis vieux et asthmatique, quelle meilleure façon de mourir qu’en tournant un film ? ».

Avec ces mots très forts, on comprend toute la frustration du cinéaste. Mais au vu de la situation actuelle, ce message risque de provoquer de fortes réactions. Nul doute que Schrader s’est exposé à de très vives critiques avec ces quelques mots.

Un thriller porté par un bon casting

En ce qui concerne The Card Counter, il s’agira d’un thriller dont l’histoire sera centrée sur William Tell, un joueur accro au poker qui décide de venir en aide à Cirk, un jeune homme vulnérable et en colère. Ce dernier cherche à se venger d’un ancien colonel de l’armée qu’a aussi connu Tell.

Le joueur de poker va essayer de remettre le jeune homme dans le droit chemin, en lui proposant d’essayer de gagner les World Series de poker à Las Vegas avec l’aide d’une mystérieuse financière appelée La Linda. Mais le trio va vite se retrouver sur le chemin du colonel, et il va devenir difficile pour Tell de ne pas replonger dans l’obscurité de son passé.

Le film bénéficiera d’une belle distribution. C’est Oscar Isaac qui incarnera Tell, tandis que Cirk sera interprété par Tye Sheridan et que Tiffany Haddish prêtera ses traits à La Linda. Surtout connue pour ses comédies, il s’agira là d’un de ses premiers principaux rôles dans un thriller. Enfin, Willem Dafoe incarnera le colonel de l’armée dont le nom n’est pas encore connu.

The Card Counter n’a pas encore de date de sortie, et il faudra donc patienter un peu plus longtemps qu’on pouvait l’espérer avant de le découvrir suite à la suspension de la production.