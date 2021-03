The Crown : Harry et Meghan Markle apparaîtront-ils dans la série ?

Depuis quatre saisons, "The Crown" tente de décortiquer en long, en large et en fiction les différentes décennies vécues par la reine Elizabeth II et la famille royale britannique. Toutefois, au vu de l'actualité brulante qui secoue en ce moment Buckingham Palace, on se demande si le clash entre le Prince Harry, sa compagne la duchesse de Sussex Meghan Markle et le reste de la royauté, sera abordé. Son showrunner Peter Morgan donne une réponse catégorique à cette question.

The Crown, la série qui fascine le royaume

Depuis son lancement sur Netflix le 4 novembre 2016, The Crown est devenue l'une des séries emblématiques de la plateforme. Tirant son origine du film The Queen et de la pièce The Audience écrite par le futur créateur du show Peter Morgan, la série suit la Reine Elizabeth II sur plusieurs années. Ainsi, The Crown a la particularité de changer de casting toutes les deux saisons. Elle voit donc Claire Foy interpréter la Reine les deux premières saisons, avant de voir Olivia Colman prendre sa place les deux suivantes. Imelda Staunton bouclera la boucle pour les deux dernières saisons.

Plébiscitée par la critique et couverte de récompenses chaque année, la série suscite toutefois l'agacement de la famille royale. On se souvient par exemple que cette dernière avait envoyé un message cinglant à Netflix pour la représentation peu flatteuse que le show avait fait du Prince Charles lors de la saison 4. Toutefois, The Crown reçoit des soutiens inattendus du côté de certains membres de la royauté. En effet le Prince Harry lui-même a récemment défendu la série, affirmant qu'il était très à l'aise avec elle. Pourrait-on voir son personnage sous un format plus adulte dans les deux dernières saisons ? Selon Peter Morgan, il ne faudra pas trop compter là-dessus.

Faites entrer le Duc !

Depuis son adolescence, le fils cadet de Diana Spencer a toujours été scruté par les médias. En effet, il a souvent attiré l'attention des tabloïds par ses multiples frasques. Déguisement en soldat nazi, bagarre avec les paparazzis, consommation de drogues... À la différence de son frère aîné le Prince William, le garçon n'a pas toujours été lisse. Après avoir remonté la pente durant les années 2010, il a trouvé l'amour auprès de l'actrice Meghan Markle, vue notamment dans la série Suits.

Seulement, après un mariage idyllique, le désormais duc de Sussex a de nouveau défrayé la chronique avec son épouse. En effet, en janvier 2020, le couple décide de prendre ses distances avec Buckingham Palace, afin de mener une vie financièrement indépendante à Los Angeles. Un tremblement de terre qui s'accompagne d'un autre un an plus tard puisque le Duc et la Duchesse vident leur sac chez Oprah Winfrey. Ainsi, les accusations de harcèlement et de racisme à l'encontre de la monarchie britannique fusent et provoquent la controverse.

Oprah with Meghan and Harry : A CBS Primetime Special ©CBS

Un évènement qui n'est pas sans rappeler les évènements dépeints dans The Crown. Par conséquent, relater ces péripéties dans la série pourrait être tout à fait pertinent...sauf que Peter Morgan ne le souhaite pas :

Je pense simplement que vous devenez tellement plus intéressant avec le temps. Je suis beaucoup plus à l'aise d'écrire sur des choses qui se sont produites il y a 20 ans. Meghan et Harry sont au milieu de leur voyage, et je ne sais pas comment il se terminera. J'ai une sorte de règle de 20 ans dans ma tête. C'est assez de temps et assez de distance pour vraiment comprendre quelque chose, comprendre son rôle, comprendre sa position, et comprendre sa pertinence. Souvent, les choses qui semblent extrêmement importantes à l'instant T sont très vite oubliées, tandis que d'autres choses se révèlent historiquement pertinentes et durables.

Point d'Harry et de Meghan, donc. Ces saisons 5 et 6 auront tout de même des choses très intéressantes à dire. Le divorce du Prince Charles et de Lady Di, ainsi que la mort de cette dernière seront, entre autres, abordés.