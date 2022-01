The Devil in the White City : Keanu Reeves dans une série produite par Scorsese et DiCaprio

Keanu Reeves devrait obtenir son premier rôle majeur dans une série, et pas n'importe laquelle ! En effet, la star de "Matrix" est en négociations pour jouer dans "The Devil in the White City", une série Hulu produite par Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese.

Keanu Reeves, un nouveau projet séduisant

Keanu Reeves a illuminé la fin d'année 2022 avec son retour dans la peau de Neo pour Matrix Resurrections, quatrième opus de la saga culte. Et alors qu'on l'attendait initialement pour mai 2022, John Wick : Hagakure a de nouveau été déplacé à mars 2023 pour cause de pandémie. Si on ne le verra donc pas cette année au cinéma - mais on l'entendra dans le film d'animation DC League of Super-Pets, on va cependant suivre avec attention le développement d'un projet de série qui laisse rêveur.

En effet, selon les informations de Deadline, Keanu Reeves est actuellement en négociations pour prendre un des rôles principaux d'une série produite par Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese : The Devil in the White City. Il faut l'admettre, si Keanu Reeves a atteint un niveau inédit de stardom avec des franchises d'action et de SF de grande qualité, il n'a plus côtoyé depuis longtemps de très grands noms du cinéma comme les deux hommes cités ci-dessus.

John Wick : Parabellum ©Metropolitan FilmExport

The Devil in the White City est un récit policier historique américain écrit par Erik Larson et publié en 2003. Ce récit prend pour cadre l'exposition universelle de 1893 et raconte une histoire vraie : celle du célèbre meurtrier H. H. Holmes, considéré comme le premier serial killer américain. Il a, sous couvert d'une activité de pharmacien, ouvert un hôtel surnommé "Le Château des meurtres", dans lequel il séquestrait, torturait et tuait ses victimes.

Ayant avoué 27 meurtres, les experts estiment qu'H. H. Holmes en aurait plutôt commis deux cents. Le récit d'Erik Larson relate ce parcours meurtrier. Mais aussi celui, bien moins sombre, d'une autre figure réelle : celle de l'architecte en chef de l'exposition, Daniel Burnham.

Une adaptation en projet depuis 2010

Alors, quel rôle prendra en charge Keanu Reeves ? Pas de détail sur ce point pour le moment. Mais il serait assez osé que le premier rôle majeur de Keanu Reeves dans un programme télévisé soit celui d'un assassin sociopathe exécuté à 36 ans. Dans tous les cas, si sa participation devait être confirmée, ce serait une première collaboration avec le légendaire Martin Scorsese et le non moins légendaire Leonardo DiCaprio, tous deux à la production exécutive de la série.

©Angelilo John/UPI/ABACA

C'est l'acteur du Loup de Wall Street et de The Revenant qui détient en effet les droits d'adaptation depuis 2010. Une première adaptation en film de The Devil in the White City a été évoquée en 2015 du côté de la Paramount, avec Martin Scorsese à la réalisation. Puis, en 2019, c'est Hulu qui annonce la reprise du projet. Mais cette fois en série à grand budget.

Et avant celle-ci, on attend pour 2022 et avec impatience la nouvelle collaboration des deux hommes dans Killers of the Flower Moon.