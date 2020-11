The Mandalorian : que signifie la couleur des sabres lasers d'Asohka Tano ?

L'épisode 5 de la saison 2 de "The Mandalorian" présente un personnage de taille : Ahsoka Tano, l'ancienne Padawan d'Anakin Skywalker. Mais une question subsiste : pourquoi possède-t-elle des sabres lasers blancs ?

The Mandalorian : le retour d'Ahsoka Tano

Ceux qui ont vu l'épisode 5 de la saison 2 de The Mandalorian le savent : Ahsoka Tano est de retour. La jeune Jedi, introduite dans le film Clone Wars en 2008 a fait du chemin depuis. Héroïne centrale de la série The Clone Wars, elle est ensuite apparue dans Star Wars Rebels, a fait un caméo vocal dans L'Ascension de Skywalker, avant d'être réintroduite dans la série The Mandalorian, sous les traits de Rosario Dawson.

The Mandalorian ©Disney +

C'est un personnage culte de l'univers Star Wars. Une Jedi célèbre de part ses actes et ses choix personnels, que les fans attendaient beaucoup. Dans la série de Jon Favreau, elle est en possession de ses deux sabres lasers blancs. Focus sur ces armes étonnantes.

Pourquoi des sabres lasers blancs ?

Dans l'univers Star Wars, chaque couleur de sabre laser a une signification particulière. Les plus récurrents demeurent les sabres lasers verts (la sagesse), rouges (la destruction) et bleus (la justice), qui sont omniprésents dans la prélogie et dans la trilogie originale. Il y a également le sabre laser violet, spécialement conçu pour Samuel L Jackson, qui représente l'ambiguïté morale. Rey termine son histoire avec un sabre laser jaune, synonyme d’équilibre. Il y a même le sabre laser noir, qui appartient aux Mandaloriens. Bref, il existe un nombre incalculable de couleurs, et chacune d'entre elle signifie un état, un sentiment ou une émotion précis.

The Clone Wars ©LucasFilm

Comme le montre Dave Filoni dans le dernier épisode de The Mandalorian, Ahsoka Tano possède deux sabres lasers blancs. Tandis que dans Clone Wars, elle est d'abord en possession d'un sabre laser vert, avant de troquer celui-ci pour deux sabres lasers bleus, la voilà aujourd'hui détentrice de deux sabres lasers blancs. Deux armes qu'elle s'est vue octroyer dans la série Star Wars Rebels.

Ahsoka Tano a elle-même créé ces sabres lasers blancs à partir d'un cristal Kyber du sabre laser d'un inquisiteur impérial. Elle a par la suite purifié ces cristaux, initialement rouges, pour aboutir à cette couleur blanche sans précédent. À l'heure actuelle, elle demeure la seule Jedi possédant cette couleur.

Cette coloration inédite est synonyme de neutralité, et de la capacité à avoir une abnégation totale et inébranlable envers une cause précise. Et c'est ce qui qualifie Ahsoka Tano. Cette dernière a décidé de quitter l'ordre Jedi pour se consacrer à sa propre existence, à sa propre destiné, à travers une indépendance totale. Une neutralité complète dans la force, qui se place ni du côté obscur, ni du côté des Jedi.