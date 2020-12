The Witcher : Netflix dévoile un bêtisier de la première saison

En attendant de pouvoir découvrir la saison 2 de "The Witcher", les fans peuvent voir des images inédites du premier chapitre de la série. Netflix vient de mettre en ligne le bêtisier de la première saison du show.

The Witcher, adaptation d’un jeu vidéo populaire portée par Henry Cavill

Lancée en 2019 sur Netflix, The Witcher est adaptée de la saga littéraire Le Sorceleur, de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski, et publiée entre 1986 et 2013. Avant la sortie de la série, les livres avaient eu droit à une adaptation en un jeu vidéo. Une adaptation devenu particulièrement populaire auprès des amateurs du genre. L’intrigue du show reprend celle des livres.

Elle est centrée sur Geralt de Riv, un sorceleur. Comme tous ses semblables il possède des pouvoirs surnaturels qui lui permettent de traquer des monstres. Mais en plus de croiser des monstres, Geralt va se retrouver face à la princesse Ciri et la sorcière Yennefer. Les deux femmes vont profondément bouleverser sa vie.

The Witcher © Netflix

C’est Laurent Schmidt Hissrich qui a fait le pari d’adapter l’histoire imaginée par Andrzej Sapkowski en série. Le principal protagoniste de The Witcher, Geralt de Riv, y est interprété par Henry Cavill, lui-même grand fan des jeux vidéo adaptés des livres de l’auteur polonais. Freya Allan lui donne la réplique en prêtant ses traits à Ciri tandis que Yennefer y est jouée par Anya Chalotra. Quant aux personnages de Jaskier et Triss, ils sont incarnés par Joey Batey et Anna Shaffer.

Un bêtisier en attendant la nouvelle saison

La première saison de The Witcher a cartonné à son lancement. Et avant de pouvoir découvrir la deuxième saison, confirmée dès novembre 2019 par Netflix, la plateforme de streaming vient de mettre en ligne un bêtisier du premier chapitre sur son compte Twitter.

Le bêtisier arrive après que le compte Twitter de The Witcher avait proposé à ses abonnés de faire un choix entre la mise en ligne d’une page du script de la deuxième saison ou une surprise. La surprise avait été largement plébiscitée. Et les fans peuvent donc découvrir des images inédites du tournage du premier chapitre de la série... Sous la forme des prises ratées.

Une saison 2 pour The Witcher…

Le tournage de la saison 2 avait démarré en février dernier avant d’être interrompu à cause de la pandémie mondiale. Celui-ci a repris en août dernier, et malgré la blessure récente d’Henry Cavill, continuera de se dérouler pendant plusieurs semaines en 2021, jusqu’à ce que la saison 2 soit entièrement mise en boîte. Netflix n’a pas encore indiqué de date de sortie pour le nouveau chapitre de The Witcher. Mais si le tournage se déroule bien, on peut espérer le découvrir dans la deuxième partie de 2021.

Pour rappel, l’intrigue de cette deuxième saison sera plus facile à suivre que celle de la saison 1. Après les critiques sur ce point suite à la sortie des premiers épisodes sur Netflix. La chronologie particulière du premier chapitre n’avait pas rencontré un grand succès auprès de nombreux téléspectateurs. Les scénaristes ont décidé de s’adapter en proposant une nouvelle histoire à la narration plus simple à suivre.

… avant deux spin-offs !

Et après la sortie de la deuxième saison de The Witcher, les fans auront même droit à un préquel intitulé Blood Origin. Celui-ci sera centré sur Vesemir, le plus vieux Sorceleur du monde imaginé par Andrzej Sapkowski, et qui sera introduit dans la saison 2 de la série principale, joué par Kim Bodnia. Enfin, un film d’animation situé dans le même univers, Nightmare of the Wolf, est aussi en préparation par la plateforme de streaming.