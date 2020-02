The Witcher saison 2 : Netflix annonce le début du tournage et le casting complet

WARSAW, POLAND - DECEMBER 18: (L-R) Joey Batey, Anya Chalotra, Freya Allan and Henry Cavill attend the premiere of the Netflix series "The Witcher" (Wiedzmin) on December 18, 2019 in Warsaw, Poland. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images for Netflix)

Ca y est, l’heure des révélations a sonné ! Le géant américain vient de dévoiler des informations capitales sur la seconde saison de la très populaire série « The Witcher » – notamment l’état d’avancement du projet et son cast au complet !

Pour vous mettre l’eau à la bouche, voyons ce que la showrunneuse et productrice du show a à dire de tout cela. Lauren Schmidt Hissrich (Marvel’s The Defenders, Umbrella Academy) a expliqué que le succès de la saison 1 a permis de voir les choses en grand pour cette seconde salve d’épisodes. Elle a en outre salué le talent du crew tout entier et ajouté ceci :

Sophie Holland et son équipe de casting ont une fois de plus trouvé les meilleures personnes pour incarner ces personnages, et entre les mains de ces réalisateurs accomplis, nous sommes très enthousiastes à l’idée de voir ces nouvelles histoires prendre vie.

Commençons par un point sur les cinéastes qui réaliseront les 8 épisodes de ce nouveau volet. Des artistes bien connus des aficionados du petit comme du grand écran. Stephen Surjik (Umbrella Academy) sera en charge des deux premiers épisodes. Sarah O’Gorman (No Offence) réalisera les épisodes 3 et 4, Ed Bazalgette (Doctor Who) officiera sur le 5 et le 8 et Geeta V. Patel (Sweetbitter) dirigera le 6 et le 7. Une suite de beaux noms qui devraient entre en mesure de mettre en scène des histoires palpitantes dans ce monde d’heroic fantasy stylisé !

La famille s’agrandit

Parlons maintenant du casting. Évidemment, Henry Cavill (Mission Impossible – Fallout) est de retour dans la peau de Geralt de Riv, son « job de rêve » comme il aime à le souligner ! A ses côtés, Anya Chalotra (Yennefer) et Freya Allan (Ciri) sont bien sûr toutes deux de la partie ! Il en va de même pour l’attachant Joey Batey (The White Queen), l’interprète du ménestrel Jaskier.

Mais qui sont donc les petits nouveaux ? Certains noms avaient déjà fuité, comme celui de Kristofer Hivju, qui nous manquait terriblement depuis Game of Thrones et jouera un chasseur (loup-garou à ses heures perdues) du nom de Nivellen. Les deux nouveaux witchers, Coen et Lambert, seront campés par Yasen Atour et Paul Bullion (Peaky Blinders). Agnes Bjorn (Monster) interprétera le personnage de Vereena tandis que Thue Ersted Rasmussen sera un sorceleur dénommé Eskel. Enfin, Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) et Mecia Simson camperont respectivement Lydia et Francesca.

Mais attention, nombre d’acteurs de la saison 1 feront leur retour : parmi eux, MyAnna Buring, Lars Mikkelsen, Mimi Ndiweni, Royce Pierreson ou encore Anna Shaffer (Harry Potter), pour ne citer qu’eux…

Alors, satisfaits ? Ce qui est certain, c’est que tout ce petit monde a bien du pain sur la planche. Le tournage de la saison 2 de The Witcher a démarré ce mois-ci au Royaume-Uni. Le programme devrait donc paraître en 2021 !