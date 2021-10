The Witcher : une nouvelle bande-annonce spectaculaire pour la saison 2

Déjà largement révélée au public, la saison 2 de "The Witcher" continue de se laisser approcher avec une nouvelle longue bande-annonce qui ne lésine pas sur l'action. La série Netflix fait grimper la hype en attendant son retour en décembre prochain.

The Witcher : c'est reparti pour un tour en décembre

The Witcher a été un pari payant pour Netflix, puisque la série est devenue la plus regardée de la plateforme pendant une certaine période, avant d'être supplantée par La Chronique des Bridgerton puis par Squid Game. Sur le papier, l'adaptation des célèbres livres et, par extension, des jeux vidéo, était une belle promesse. Parce que le matériau de base est riche et passionnant. Mais la crainte d'assister à une débandade était également présente.

On a pu constater que Netflix a traité ce projet avec sérieux, en mobilisant des beaux moyens et en filant le rôle principal à la star Henry Cavill. Ce dernier a donc prêté ses traits à Geralt de Riv, célèbre Sorceleur arpentant les contrées du Continent. On a également pu voir Freya Allan et Anya Chalotra devenir Ciri et Yennefer, deux personnages féminins très importants dans l'univers. Après le succès de la saison 1, il y a tout naturellement une vraie hype autour de la seconde, qui arrive le 17 décembre sur la plateforme.

Une nouvelle bande-annonce sur du Kanye West

On a déjà largement pu la découvrir avec des bandes-annonces et différentes images. Netflix ne relâche pas la pression promotionnelle et vient de dévoiler un long trailer de plus de 2'30. L'occasion pour découvrir encore plus d'images inédites, avec une utilisation du populaire titre Monster de Kanye West. Le spectacle a l'air honorablement mené, avec des monstres, des scènes d'action et une intrigue qui prend de l'épaisseur. On a pu entendre quelques plaintes sur la narration, justement, lors de la saison 1. Certains regrettaient une confusion dans les arcs scénaristiques. Nous devrions avoir une histoire menée de façon plus classique cette fois, sans négliger les ingrédients que l'on attend.

The Witcher ©Netflix

Visuellement, on sent que Netflix met de l'argent et souhaite proposer un show convaincant dans la lignée des écrits d'Andrzej Sapkowski. On comprend également que Ciri va devenir une figure centrale autour de laquelle beaucoup de choses vont se jouer. Son évolution sera à suivre et elle prendra sûrement une dimension encore plus importante dans la saison 3 déjà annoncée par la plateforme.