Twilight : une série est en préparation. Bella et Edward de retour ?

Après Harry Potter, c'est une autre saga culte de la littérature et du cinéma qui aura droit à sa propre série : Twilight. Les fans de l'oeuvre de Stephanie Meyer vont pouvoir retourner à Forks !

Twilight : la poule aux oeufs d'or de Lionsgate

Après avoir été un succès en librairie, la saga Twilight créée par Stephenie Meyer s'est déclinée en films, qui ont eux aussi fait trembler les compteurs. Ainsi, entre 2008 et 2012, cinq longs-métrages sortent, et totalisent plus de trois milliards au box-office mondial. Ils permettent également de révéler deux futures stars d'Hollywood : Kristen Stewart et Robert Pattinson.

Le duo incarne Bella Swan et Edward Cullen, une jeune lycéenne humaine et un vampire, qui tombent éperdument amoureux. Pour le studio Lionsgate, il s'agit de la franchise la plus lucrative avec Hunger Games. De la même manière que Warner Bros. Discovery prépare une série Harry Potter, Lionsgate serait actuellement en train de développer une série Twilight.

Ce que nous savons

C'est The Hollywood Reporter qui a dévoilé l'information ce mercredi 19 avril. D'après leurs sources, la série Twilight n'en est qu'au début de son développement du côté de Lionsgate Television. Ainsi, aucun scénariste n'est encore attaché au projet mais le studio souhaiterait développer le projet en interne avant de le proposer à de potentiels acheteurs. D'après leurs sources, Stephenie Meyer serait activement impliquée dans cette adaptation. Wyck Godfrey et Erik Feig, qui ont produit les cinq films de la saga seraient également de retour à la production.

Nous ignorons pour le moment si la série Twilight reprendra la trame des romans écrits par Stephenie Meyer qui débute avec la rencontre entre Bella et Edward à Forks ou bien s'il s'agira de la suite des aventures du duo, avec une histoire inédite. Quoi qu'il en soit, on devrait avoir droit à un tout nouveau casting pour cette série TV. Un futur succès ?