WandaVision : de superbes storyboards révèlent des dialogues alternatifs

De superbes storyboards de « WandaVision » ont été partagés par la production. Ceux-ci révèlent notamment qu'une séquence du dernier épisode devait avoir davantage de dialogues. Les répliques en question n'ont, malheureusement, pas été conservées dans le montage final.

WandaVision : l'ouverture de la phase 4 du MCU

La série, dirigée par Jac Schaeffer, est chargée d'ouvrir la phase 4 du Marvel Cinematic Universe (MCU). Initialement, c'est le film Black Widow qui devait avoir cet honneur. Mais à cause de la crise du COVID-19, le long-métrage n'est toujours pas sorti. Marvel Studios a donc revu ses plans et ouvert cette nouvelle phase par le biais de la série, actuellement diffusée chaque vendredi sur Disney +. WandaVision raconte les nouvelles aventures de La Sorcière Rouge et de Vision après les événements de Avengers : Endgame. Côté casting, Elizabeth Olsen et Paul Bettany sont de retours dans leur rôle respectif. Wanda, trop fragilisée par le décès de son époux, décide de créer toute une réalité alternative où elle peut le ramener à la vie. Mais bien évidemment, tout ceci n'est pas sans conséquence...

De superbes storyboards

Le dernier épisode en date, diffusé vendredi dernier, a permis d'en apprendre davantage sur le passé de Wanda. Sous l'influence d'Agatha Harkness, les deux sorcières sont remontées dans le temps, pour découvrir d'où vient la puissance de La Sorcière Rouge. Ainsi, les deux protagonistes se sont rendues à différentes époques telles que celle de Captain America : Civil War, celle d'Avengers : l'ère d'Ultron, ou encore la tendre enfance de Wanda. Elles se sont également transposées quelques temps après le dénouement de Endgame, pour découvrir de quelle manière Wanda a récupéré le corps de Vision.

À travers cette séquence, les spectateurs apprennent que finalement, Wanda ne s'est pas emparée du corps de Vision. Elle a laissé son cadavre aux mains du S.W.O.R.D. Et au vu de la scène post-générique de cet épisode 8, ce n'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais le public découvre néanmoins que Wanda s'est rendue au QG du S.W.O.R.D pour voir une dernière fois les vestiges de Vision. Une séquence forte en émotion et visuellement superbe, qui aurait pu être encore plus sombre.

Wanda (Elizabeth Olsen) - WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

En effet, des storyboards de cette séquence ont fuité sur le net. À travers ces magnifiques dessins, on est informé qu'un dialogue n'a pas été retenu dans le montage final. Il s'agit d'une réplique cinglante de Wanda à l'encontre d'un agent du S.W.O.R.D. Détruit par la tristesse, elle devait initialement balancer ceci :

J'en ai marre que tout le monde agisse comme si Tony Stark était la seule victime. Comme s'il était le seul Avenger qui ait jamais existé. Dommage alors, si vous êtes Natasha. Mais au moins elle, elle était de chair et de sang, n'est-ce pas ? Mais où sont les monuments commémoratifs de Vision ? Pas d'hommages émouvants pour l'androïde ?

Une séquence qui aurait présenté ainsi une héroïne au bout du rouleau et qui n'aurait pas mâché ses mots. On ne sait pas vraiment pourquoi cette réplique n'a pas été conservée. Et c'est assez dommage tant elle a un impact non négligeable, et se réfère habilement au reste du MCU. Peut-être était-ce pour ne pas rendre Wanda trop agressive aux yeux des spectateurs. Une interrogation qui restera sans doute sans réponse. En attendant la sortie du dernier épisode, on vous laisse avec les storyboards en question :