WandaVision épisode 7 : quelle est l'origine du livre d'Agatha Harkness ?

« WandaVision » épisode 7 est bourré de révélations, notamment sur le personnage d'Agnès. Attention, pour ceux qui n'ont pas encore vu le dernier épisode en date, cet article contient de nombreux SPOILERS.

Attention SPOILERS. L'épisode 7 de WandaVision offre son lot de révélations et de retournements de situation. Tandis que Wanda a créé toute une réalité alternative intitulée Westview, elle n'est visiblement pas la seule maîtresse à bord. En effet, dans l'épisode 7, Jac Schaeffer nous apprend qu'Agnès, le personnage incarné par Kathryn Hahn, est en réalité Agatha Harkness, une puissante sorcière issue de l'univers Marvel Comics. Les fans avaient vu venir le truc, puisque de nombreuses théories affirmaient qu'Agnès pouvait être Agatha Harkness depuis le tout début de la série. Les fans ont donc décelé ce twist, néanmoins bien exécuté.

Dans les comics, Agatha Harkness est une amie. Mentor de La Sorcière Rouge, nounou de Franklin Richards, elle est généralement du côté des gentils. Mais dans la série, elle semble être l'antagoniste principale de l'histoire, et manipule visiblement Wanda, grâce à ses puissants pouvoirs magiques. À l'heure actuelle, on ne connaît pas encore son but au sein de la série. Mais une chose est sûre, Agatha Harkness devrait jouer un rôle central dans le dénouement de cette première saison.

WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

À la fin de cet épisode 7, Agatha Harkness emmène Wanda dans le sous-sol de sa maison. Les deux héroïnes débouchent sur une cave étrange, où la magie noire semble dominer l'espace. Cette pièce sombre et tentaculaire est très loin de l'ambiance de la gentille ville créée par Wanda. Tandis que cette dernière tombe sous le contrôle mental d'Agatha Harkness, un étrange livre se dessine en arrière plan. Ce grimoire est loin d'être anodin et pourrait vraisemblablement être un nouvel artefact introduit dans le MCU.

Quel est cet étrange grimoire ?

Il existe de nombreux livres magiques dans l'univers Marvel Comics. C'est la première fois qu'un bouquin de ce type est introduit dans le MCU (à part quelques éléments proposés dans Dr Strange). Reste cependant à savoir quel est réellement ce livre dans la cave d'Agatha Harkness ? L'un des principaux prétendants est le Necronomicon. Ce dernier est un livre ancien créé par Abdul Alhazred, contenant de nombreuses formules de magie noire. Les sorts de ce livre permettent notamment au prestidigitateur d'avoir la capacité d'invoquer les démons. Le Necronomicon a été créé au VIIIème siècle, mais a été caché et interdit pendant des siècles. Des exemplaires de ce livre sont tombées entre les mains de Wanda, Agatha et même du Dr Strange.

Autre possibilité : le Darkhold. Dans la tradition Marvel Comics, ce livre a été créé par le dieu ancien Chthon. Il a écrit des œuvres et des sorts maléfiques sur un parchemin indestructible. Ces pages ont finalement été reliées pour donner le Darkhold. Chthon a laissé les rouleaux sur Terre afin qu'ils servent son pouvoir et son influence. Les personnages Marvel ont profité de ses sorts au fil du temps, dont l'un inclut la capacité à contrôler la volonté d'autrui. Un pouvoir qui correspond aux événements de WandaVision.

Darkhold Carnage ©Marvel Comics

Même si le Necronomicon et le Darkhold sont les deux propositions les plus probables, il existe quelques autres alternatives. Il y a par exemple le Tome de Zhered-Na. Créé par la sorcière Zhered-Na, ces rouleaux magiques sont considérés comme l'un des livres de magie les plus puissants jamais inventés. On peut également citer le Livre de Cagliostro, qui provient de la collection privée de l'Ancien. Un livre qui se concentre sur le côté obscur des arts mystiques, parfois employé par le Dr Strange en cas d'ultime recours.

À quoi pourrait servir ce livre ?

Il n'y a pas que son identité qui est importante. Outre sa dénomination, reste à savoir l'utilité de ce livre. De quelle façon Agatha Harkness se sert de cet étrange grimoire ? Et là, les théories vont bon train. La plus dominante est l'utilisation de ce livre comme un Nexus. Dans l'univers Marvel, le Nexus est un lieu où toutes les réalités convergent. Son utilisateur peut ainsi voyager dans le temps et l'espace. Certains fans pensent que le livre d'Agatha Harkness sert à voyager dans le Nexus. Elle se serait ainsi servi de cet étrange bouquin pour ramener Vif Argent dans le Marvel Cinematic Universe. Une théorie passionnante qu'on vous développe ici.

Dr Fatalis ©Marvel Comics

Mais si ce livre est le Necronomicon, ce dernier pourrait être utilisé pour invoquer des démons. Ainsi, peut-être que Vif Argent n'est pas le mutant que l'on connaît de la franchise X-Men. Peut-être s'agit-il d'un démon invoqué par Agatha Harkness pour tourmenter Wanda. Et si la sorcière est en possession du Necronomicon, elle pourrait totalement invoquer un autre puissant démon : Mephisto...