Army of the dead 2 : le titre et des informations dévoilés

Zack Snyder vient d’apporter quelques précisions sur la suite de « Army of the Dead ». Le cinéaste a notamment révélé le titre de ce nouvel opus, et a même teasé le potentiel retour d’un personnage très apprécié des fans.

Army of the Dead : le grand retour de Zack Snyder au film de zombies

Le 22 mai dernier, Zack Snyder a sorti sur Netflix Army of the Dead. Son premier film de zombies depuis L’Armée des morts (2004), qui l’avait révélé auprès du grand public. Porté par Dave Bautista, le long-métrage a opté pour une approche décalée et pleine d’action du genre. Le public a relativement apprécié la proposition tandis que Zack Snyder a décidé de dériver le film à travers un prequel : Army of Thieves.

En plus de cette histoire centrée sur Ludwig Dieter, incarné par Matthias Schweighöfer, l’univers de Army of the Dead va également être développé à travers une suite. Un troisième film dont Zack Snyder vient de révéler quelques éléments.

On en sait plus sur le troisième film

Lors d’une récente interview avec Inverse, à travers laquelle il a parlé de Army of Thieves, mais aussi de ses prochains projets, Zack Snyder s’est arrêté sur la suite de Army of the Dead. Le cinéaste a notamment révélé le titre de ce troisième film, qui s’intitulera donc Planet of the Dead. Un titre qui sous-entend donc que l’intrigue de ce troisième film va quitter les Etats-Unis et que l’épidémie de zombies va s’étendre au reste de la planète. Une suite logique quand on sait que le premier film se conclue avec la fuite du personnage incarné par Omari Hardwick, contaminé par les mangeurs de chair humaine.

En plus de ce titre évocateur, Zack Snyder a révélé que le personnage incarné par Matthias Schweighöfer, héros de Army of Thieves, pourrait éventuellement revenir dans Planet of the Dead. En effet, dans Army of the Dead (qui se passe donc après Army of Thieves), le personnage s’enferme dans un coffre-fort pour survivre à une attaque de zombies. Puis, personne ne sait ce qu’il advient du personnage. Mais concrètement, il n’est pas mort l’écran, comme l’explique Zack Snyder :

La véritable aventure serait de voir ce qui lui est arrivé lorsque la porte du coffre-fort s’est refermée sur lui. Est-ce qu’il a été tué par Zeus ou pas ? Que s’est-il passé ? On ne le voit pas mourir à l’écran et il lui restait encore quelque temps. Je ne vous dirais pas ce qui se passe dans Planet of the Dead mais disons juste qu’il y a une chance que Dieter survive. Et il y a une chance que ce moment au plus près de la mort le pousse à vouloir trouver une Gwendoline emprisonnée.

Ainsi, Planet of the Dead pourrait être un moyen de faire le lien entre les deux premiers opus, et de conclure l’arc de Matthias Schweighöfer. Son personnage pourrait ainsi recroiser la route de Gwendoline (Nathalie Emmanuel), et ainsi boucler leur histoire commune. C’est en tout cas un synopsis intéressant, en attendant que le réalisateur aborde les boucles temporelles comme il le tease depuis quelques mois maintenant.

