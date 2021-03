Divergente sur 6ter : ces grosses différences entre le film et le roman

"Divergente" est l'adaptation du premier tome d'une trilogie de romans. Il existe pourtant de nombreuses différences entre les deux œuvres. On vous dit tout dans cet article.

Divergente : merci les jeux de la faim

Divergente est au départ un roman pour jeunes adultes écrit par Veronica Roth. Les droits de l’œuvre de papier de l'Américaine sont achetés par Summit Entertainement qui espère réitérer la bonne affaire après avoir produit Hunger Games. Alors que le budget de Divergente est censé s'élever à 40 millions de dollars, le succès de la franchise emmenée par Jennifer Lawrence permet finalement de lui allouer une enveloppe de 80 ! Pour incarner son héroïne, on choisit justement une actrice qui avait été refoulée pour Hunger Games : Shailene Woodley.

Divergente ©Summit Entertainment

Elle y incarne une jeune femme nommée Béatrice "Tris" Prior qui évolue dans un monde post-apocalyptique, et plus particulièrement dans la ville de Chicago. Cette dernière est entourée d'un mur gigantesque qui empêche les habitants de sortir. La société est maintenant divisée en cinq factions afin de préserver la paix. Les Audacieux sont chargés de protéger, les Érudits sont les plus intelligents, alors que les Sincères rendent la justice. Les Fraternels, eux, cultivent la terre. Enfin, les Altruistes gouvernent ce nouveau monde. Pourtant, quand Béatrice passe le test, les résultats ne sont pas concluants et il est impossible de savoir quelle faction elle doit intégrer. Elle est donc officiellement ce que l'on appelle une Divergente. Son amie Tori (Maggie Q) trafique néanmoins les résultats et la fait passer pour une Altruiste. En arrière-plan, le gouvernement est en danger.

Ce premier Divergente est plutôt fidèle au roman, même si de nombreuses différences existent entre les deux.

Entre raccourcis et volte-face

Le scénario du film de Neil Burger s'éloigne en effet sur certains points de son homologue de papier. Si Jeanine Matthews (Kate Winslet) est présente dès le début du film lors de la cérémonie, ce n'est pas le cas dans le livre. Le personnage y apparaît seulement lorsque Tris l'entend parler à Eric (Jai Courtney) juste avant son agression. La première vraie rencontre entre les deux femmes se fait quand Béatrice visite son frère chez les Érudits.

Dans le long-métrage, c'est Eric qui guide les novices avant le saut dans le vide. Dans le roman, le personnage arrive bien plus tard dans le réfectoire et c'est Max qui s'occupe de la tâche.

Divergente ©Summit Entertainment

Dans Divergente, la ville est entourée d'un mur gigantesque. Dans le livre, c'est simplement un grillage avec des fils de fer barbelés. Autre upgrade, lors de l'entraînement, les personnages du film tirent des balles neurostimuleurs et Tris attrape le drapeau. Dans le roman, l'épreuve se fait au paintball et c'est Christina qui met la main sur le drapeau.

Petit changement dramatique, Tris revoit sa mère dans le roman quand les parents ont un droit de visite chez les Audacieux. Elle y rencontre alors Quatre. La scène est bien différente dans le film puisque la mère doit manigancer pour voir sa fille et elle ne croise pas Quatre. Même différence de rencontre familiale entre Tris et son frère. Dans le long-métrage, elle va vers lui pour quitter les Audacieux alors qu'elle pense qu'on veut la tuer. Cette rencontre se fait bien plus tard dans le roman alors que Tris va vers lui sur un coup de tête après une embrouille avec Quatre.

Les grands absents

La psychologie de la dernière épreuve de Divergente est très différente dans l'intention entre les deux supports. Dans le film, Tris cache ses capacités et prétend avoir des difficultés à passer les obstacles. Dans le livre, c'est le contraire, alors que ses pouvoirs lui permettent de remporter l'épreuve.

Enfin, si Quatre garde l'ordinateur qui contrôle les Audacieux entouré d'acolytes et Jeanine finit par le déconnecter, il est tout seul dans le livre et s'occupe lui-même de la déconnexion.