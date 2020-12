Dominique Strauss-Kahn va raconter sa version des faits dans un film

Discret depuis des années, Dominique Strauss-Kahn reviendra dans l'actualité prochainement avec un documentaire qui évoquera sa vie et son retrait de la politique. Une annonce qui intervient juste avant la mise en ligne de "Chambre 2806 : L'Affaire DSK" sur Netflix.

Retour sur le scandale du Sofitel

Mai 2011, un séisme fait trembler le microcosme politique français : Dominique Strauss-Kahn est arrêté à New York pour une affaire d'agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés au sein de l'hôtel Sofitel. Une femme de chambre sans histoire, Nafissatou Diallo, accuse l'homme politique d'avoir essayé de l'agresser et de la violer à l'intérieur de la chambre 2806. Le scandale fait du bruit car il intervient dans un très mauvais timing, à savoir juste avant les primaires durant lesquelles Dominique Strauss-Kahn était le grand favori à gauche. Une première étape qui devait ensuite le placer dans la course pour les élections présidentielles de 2012. Les sondages étaient élogieux à son égard, on se souvient que tout le monde s'accordait à le présenter comme l'un des grands favoris cette année-là. Sans le scandale du Sofitel, nous aurions peut-être eu un autre président que François Hollande.

Dominique Strauss-Kahn est pointé du doigt, jeté en pâture sur la place publique, désigné illico coupable avant même qu'un jugement ne soit prononcé. Mais les suites de l'enquête et le procès vont montrer que des points obscurs peuvent laisser penser qu'une sorte de piège lui aurait été tendue pour le faire chuter avant les échéances électorales. Nafissatou Diallo a-t-elle était manipulée pour tenir le rôle qu'on lui connaît ? Une théorie partagée par certains, dans une affaire plus compliquée qu'elle n'y paraît. Si vous souhaitez rapidement en apprendre plus sur le sujet, Netflix mettra en ligne le 7 décembre les épisodes de Chambre 2806 : L'Affaire DSK, un docu-série qui revient sur le scandale avec tous les détails nécessaires et des interviews - dont celle de Nafissatou Diallo. Un projet auquel ne participera pas Dominique Strauss-Kahn car il a un autre plan en tête : un documentaire.

Dominique Strauss-Kahn veut faire entendre sa voix

Le principal intéressé vient d'annoncer sur son compte Twitter qu'un film était en préparation pour parler de "l'ensemble" de son histoire personnelle et professionnelle. "Pour la première fois", il promet de donner les raisons de son retrait de la vie politique. Va-t-il apporter sa version des événements du Sofitel ? Qu'on se le dise : si son parcours en général reste un sujet qui peut intéresser, tout le monde va attendre de voir comment cet épisode sera traité. Cherchera-t-il à démonter les accusations qui pèsent contre lui ? Sera-t-il revanchard ou apaisé ? Avouera-t-il des fautes ?

Un retour par la grande porte, après une période d'errance loin du tumulte des médias. La sortie du documentaire est annoncée pour l'automne 2021, sans qu'on ne sache si elle aura lieu au cinéma ou à la télévision (une chaîne ou une plateforme ?). Dominique Strauss-Kahn peut légitimement avoir envie de s'exprimer après tout ce qu'on a dit sur lui sans qu'il ne réplique. Sa version sera intéressante à entendre, même si on pense deviner quelle pirouette il tente d'exécuter. On notera que ce documentaire arrivera des mois avant l'élection présidentielle de 2022. DSK voudra-t-il faire son retour en politique, pour exorciser son rendez-vous manqué de 2011 ? Nous n'irons pas jusqu'à affirmer que c'est le cas mais il note dans sa déclaration avoir "des propositions sur l'avenir difficile qui nous attend". Preuve que le futur l'intéresse. Ce que l'on peut vous assurer, en revanche, c'est que ce documentaire sera évoqué partout dans les médias lors de sa sortie.