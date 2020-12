Elliot Page, star de Juno, fait son coming-out transgenre

Connu pour ses rôles dans Juno et Umbrella Academy, Elliot Page a fait son coming-out transgenre le 1er décembre sur Instagram. L'acteur canadien a livré un texte sincère, personnel et politique au sujet des enjeux de la communauté LGBTQ+.

Un coming-out poignant

« Salut les amis, je veux partager avec vous que je suis trans, mes pronoms sont il/iel (traduction utilisée pour le pronom neutre « they » en anglais, ndlr) et mon nom est Elliot. Je me sens chanceux d’écrire ceci. »

La sincère et longue déclaration d’Elliot Page sur Instagram commence ainsi. À 33 ans, l'acteur canadien révèle son nouveau prénom, qu'il se définit comme transgenre et aussi comme non-binaire. Le choix du pronom « iel » signifie qu'il ne s'ancre ni dans l'identité d'un homme, ni dans celle d'une femme.

Elliot Page. Si ce nom évoque quelque chose, c'est peut-être parce qu'il y a une légère consonance avec le « deadname » de l’acteur canadien, que l’on n'utilisera plus. En effet, « deadname » est un terme utilisé dans la communauté LGBTQ+ pour désigner le nom de naissance d’une personne transgenre, qu’on évite généralement d’utiliser, voire même de prononcer, par respect pour la personne.

Ce n'est d'ailleurs que quelques heures après le coming-out public d'Elliot Page que Netflix a pris les devants pour changer le nom de l'acteur dans les crédits de la série Umbrella Academy (après avoir félicité son superhéros sur Twitter). Elliot Page sera présent dans la saison 3 de la série à succès et aucune modification n'a été annoncée quant à son personnage, Vanya Hargreeves.

Elliot Page dans Umbrella Academy. © Christos Kalohoridis/Netflix

Un tournant dans la carrière d'Elliot Page

Actuellement à l'affiche de la série Netflix Umbrella Academy, c'est au cinéma que la carrière d'Elliot Page a décollé. Après Hard Candy, puis X-Men : l'Affrontement final, le film Juno, dans lequel il incarnait une jeune adolescente en cloque, lui vaut une nomination aux Oscar 2008 (à l'âge de 20 ans) et une reconnaissance internationale.

En février 2014, la vie d'Elliot Page prend un nouveau tournant, autant sur le plan professionnel que personnel. Durant la conférence Time to Thrive, organisée par Human Rights Campaign en faveur des droits LGBTQ+, Elliot Page livre un discours poignant et bouleverse Hollywood. Il fait son coming-out gay avec courage, et déclenche une standing ovation remplie d'émotion.

Depuis, Elliot Page est devenu une figure majeure de la communauté LGBTQ+. Bien qu'il n'ait endossé que des rôles féminins jusque-là, les personnages qu'il incarne sont de plus en plus queer. On pense aux films Free Love (aux côtés de Julianne Moore) et My Days of Mercy (avec Kate Mara), ou encore à la série Les Chroniques de San Francisco. Plus encore, Elliot Page met sa pierre à l'édifice des luttes pour les droits LGBTQ+ au biais de projets créés avec son meilleur ami, l'acteur Ian Daniel. Les deux acteurs ont notamment réalisé la série documentaire Gaycation, dans laquelle ils partent découvrir des cultures LGBTQ+ autour du monde.

Elliot Page et Ian Daniel dans la série Gaycation. © Viceland

Une vague d'amour et de soutien

Dans son coming-out du 1er décembre 2020, Elliot Page tire aussi la sonnette d'alarme. « La discrimination envers les personnes transgenres est omniprésente, insidieuse et cruelle, et mène vers d'horribles conséquences. » Il rappelle aussi les faits : au moins 40 personnes transgenres ont été assassinées aux États-Unis et 40 % de la communauté transgenre adulte admet avoir déjà tenté de se suicider.

Malgré la peur et la discrimination évoquées dans ce message quasi-politique, Elliot Page souhaite conclure sur une note d'espoir. « J'aime que je suis trans. Et j'aime que je suis queer. (...) Je ferai tout ce que je peux pour rendre ce monde meilleur. » Avec pas moins de trois millions de likes, sa publication a suscité de nombreuses réactions, dont celles de célébrités. On peut lire les messages de soutien de la part de Miley Cyrus, Patricia Arquette ou Anna Kendrick. Même le Premier Ministre du Canada, Justin Trudeau, s'est empressé de le féliciter sur Twitter.

L'épouse d'Elliot Page, la danseuse et chorégraphe canadienne Emma Portner, lui a également témoigné publiquement son soutien dans une publication Instagram. « Je suis si fière d'Elliot. Les personnes trans, queer et non-binaires sont un cadeau dans ce monde. » Le couple s'est marié en janvier 2018.