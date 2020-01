Top Gun 2 : découvrez de nouvelles images du film

Vous avez aimé ? Partagez :

La suite de « Top Gun » est un des films les plus attendus de 2020. De nouvelles images de « Top Gun : Maverick » ont été dévoilées pour faire patienter le public, avec les premiers mots du réalisateur Joseph Kosinski.

« Good morning aviators« . Il va falloir attendre un peu, jusqu’au 15 juillet 2020, avant de pouvoir découvrir Top Gun : Maverick la suite du film culte de 1986, sans son regretté réalisateur Tony Scott mais avec sa star Tom Cruise. D’ici là, on peut satisfaire notre curiosité avec des images exclusives dévoilées par Entertainment Weekly, ainsi que la première interview donnée par son réalisateur Joseph Kosinski.

Présentation des nouveaux pilotes

Cette galerie de photos présente la nouvelle génération de pilotes, des pilotes déjà diplômés de l’école Top Gun mais qui y reviennent pour un entraînement spécial. Dans l’ordre, on peut ainsi découvrir Danny Ramirez, indicatif « Fanboy », Glen Powell « Hangman », Jay Ellis est « Payback », Miles Teller est « Rooster » (le coq) – on notera le lien avec l’ancien coéquipier de Maverick dont l’indicatif était « Goose » (l’oie), dont « Rooster » est le fils. Viennent ensuite Monica Barbaro « Phoenix » et Lewis Pullman « BOB » (cliquez sur une image pour lancer le diaporama).

Par ailleurs, le réalisateur a fait ses premières déclarations sur le film, et il évoque notamment le difficile entraînement des acteurs.

Les manoeuvres qu’on leur a fait faire pour raconter cette histoire ne sont pas quelque chose qu’on peut faire « en passant ». Ils ont dû passer par plusieurs mois d’entraînement aérien, un entraînement que Tom Cruise a conçu lui-même. C’est un pilote breveté d’acrobatie aérienne, et il a vécu la même chose quand il a fait le premier Top Gun sans aucun entraînement. Donc il savait ce dont ils auraient besoin pour atteindre ce niveau. Ils ont donc commencé sur des Cessna, puis des avions d’acrobatie, ensuite des petits jets à mono-réacteur, et enfin les Super Hornet.

Le réalisateur évoque aussi la relation entre Maverick et Rooster, qui est centrale dans Top Gun : Maverick

La relation entre Maverick et Rooster forme vraiment le coeur émotionnel et la colonne vertébrale du film. C’était vraiment un des fondamentaux pour Tom, qui lui a fait dire que c’était maintenant le bon moment pour revenir et faire ce film.

Rendez-vous le 15 juillet 2020 pour découvrir cette suite très attendue dans les salles !