Army of Thieves sur Netflix : qui sont les nouveaux personnages du prequel d'Army of the Dead ?

"Army of Thieves", le prequel de "Army of the Dead" de Zack Snyder, arrive sur Netflix le 29 octobre sur Netflix. Découvrez les nouveaux personnages du film porté par Matthias Schweighöfer, alias Ludwig Dieter.

Des zombies au braquage avec Army of Thieves

Cette année on découvrait sur Netflix le nouveau film de Zack Snyder : Army of the Dead. Un film de zombies efficace qui a largement convaincu les abonnés de la plateforme de streaming. Pas question alors d'en rester là. L'univers proposé par Snyder ayant du potentiel, plusieurs projets ont rapidement été lancés. Il y aura donc une série d'animation spin-off, Army of the Dead: Lost Vegas. Et avant cela, un prequel avec Army of Thieves qui arrive sur Netflix à peine quelques mois après la diffusion d'Army of the Dead.

Pour ce nouveau film, Zack Snyder a laissé la casquette de réalisateur à Matthias Schweighöfer, l'interprète de Ludwig Dieter dans le premier film. En plus de diriger Army of Thieves, il reprend également son rôle puisque l'histoire est cette fois centrée sur son personnage. Avant les événements de Las Vegas, alors que débute une pandémie de zombies, Dieter est contacté par la mystérieuse Gwendoline pour faire une série de braquages à travers l'Europe. Une petite équipe se constitue alors avec quatre nouveaux personnages qu'on vous présente.

Gwendoline, le cerveau de l'équipe

Gwendoline (Nathalie Emmanuel) - Army of Thieves ©Netflix

La cheffe de l'équipe est Gwendoline. C'est elle qui recrute les différents protagonistes pour mettre en place un plan assez fou visant à braquer trois coffres-forts imaginés par Hans Wagner. Le quatrième étant celui de Las Vegas, le Götterdämmerung, que doit ouvrir Dieter dans Army of the Dead. Gwendoline est interprétée dans le film par Nathalie Emmanuel. Après une apparition en 2011 dans Misfits (2009-2013), la comédienne a été révélée grâce à Game of Thrones (2011-2019) en jouant Missandei. Au cinéma, elle a participé à la saga Le Labyrinthe en interprétant Harriet dans le second et le troisième opus. Et elle est surtout dans la saga Fast and Furious dans le rôle de plus en plus important de la hackeuse Ramsey.

Rolph, le chauffeur

Rolph (Guz Khan) - Army of Thieves ©Netflix

Il est un membre très important de l'équipe de Gwendoline. Rolph est en effet le chauffeur en charge de leur fuite après chaque braquage. Sans lui, tout ce beau monde se retrouverait aussitôt derrière les barreaux. Guz Khan est son interprète dans Army of Thieves. On l'a vu dans le show Netflix Charlie, monte le son avec Idris Elba, ainsi que dans la série Quatre mariages et un enterrement, avec Nathalie Emmanuel justement. Il a également participé à l'émission britannique génialement absurde Taskmaster, qu'on vous invite chaudement à découvrir sur Youtube.

Korina, la hackeuse

Korina (Ruby O. Frais) - Army of Thieves ©Netflix

Si Nathalie Emmanuel joue une hackeuse dans Fast and Furious, ce rôle revient à Korina dans Army of Thieves. Elle est celle qui doit gérer tous les problèmes techniques et permettre à l'équipe de localiser les coffres-forts en évitant les alarmes. Son interprète, l'Allemande Ruby O. Fee, a jusqu'à présent fait sa carrière en Allemagne. Elle est la compagne de Matthias Schweighöfer. Et on l'avait vue sur Netflix dans Polar porté par Mads Mikkelsen. Army of Thieves pourrait lui ouvrir la porte à des rôles plus visibles à l'international.

Brad Cage, l'action hero

Brad (Stuart Martin) - Army of Thieves ©Netflix

S'il y a de l'action, c'est vers Brad qu'il faut se tourner. Il est le membre de l'équipe en charge des armes et de tout ce qui pourrait être nécessaire en cas de conflit avec les autorités. Un véritable "héros de film d'action". Il est joué dans le film par Stuart Martin, vu principalement dans des séries britanniques. Il a notamment participé à huit épisodes de la série Les Médicis, et a eu un rôle récurrent dans Jamestown. Enfin, il apparaît dans Game of Thrones le temps d'un épisode.

Army of Thieves est à découvrir sur Netflix le 29 octobre.