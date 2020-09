Barry Seal America Traffic sur Netflix : le père du réalisateur était impliqué dans l'histoire vraie

En 2017, après une première collaboration sur « Edge of Tomorrow », le cinéaste Doug Liman et l'acteur Tom Cruise refaisaient équipe pour « Barry Seal : American Traffic ». A l'occasion de sa sortie sur Netflix, retour sur l'histoire vraie qui se cache derrière le long-métrage, et sur l'implication historique du père de Doug Liman dans cette affaire politique.

L'histoire vraie de Barry Seal

Barry Seal : American Traffic est inspiré d'une histoire vraie. Sortie en 2017, le métrage retrace le destin de Barry Seal, interprété par Tom Cruise. Ancien pilote de la Trans World Airlines dans les années 1960-1970, Barry Seal est par la suite engagé par le cartel Medellin pour faire passer de la drogue aux USA par avion. Dans le même temps, il devient informateur pour la CIA et la DEA. Un destin totalement dingue que Doug Liman a décidé de raconter.

Après leur énorme succès sur Edge of Tomorrow, Doug Liman et Tom Cruise décident une nouvelle fois de s'associer dans l'entreprise Barry Seal : American Traffic. Malheureusement, le film n'a pas reçu le même succès que leur précédente réunion. Le long-métrage reçoit des critiques mitigées et ne rapporte que 134 millions de dollars au box-office pour un budget de 50 millions. Pourtant, le sujet était important pour Doug Liman. En effet, son propre père a participé aux événements historiques dont s'inspire le film.

L'affaire Iran/Contra

Outre l'histoire de Barry Seal, le film de Doug Liman retrace plus largement l'affaire Iran/Contra. Un scandale qui a éclaté en 1986. Cette affaire, toujours non élucidée, mettait en cause des membres du gouvernement des États-Unis sous la présidence de Ronald Reagan. Ils sont soupçonnés d'avoir vendu illégalement des armes à l'Iran, alors à l'époque ennemi des USA. L'argent récolté était utilisé pour financer un mouvement révolutionnaire nicaraguayen, les Contras, sans l'autorisation officielle du gouvernement. Le but était alors de renverser le régime communiste en place au Nicaragua.

Arthur L. Liman au cœur de cette affaire

Arthur L. Liman, le père de Doug Liman, a participé à cette affaire Iran/Contra. Il a joué le rôle de l'avocat principal dans l'enquête du Sénat à l'encontre du gouvernement des USA. Arthur L. Liman a mené une étude approfondie de la situation et a dirigé 40 jours d'audiences devant le Sénat. Il a tenté d'incriminé l'Etat dans cette affaire sans succès. Ses deux témoins clés, le lieutenant Olivier North et le vice-amiral John Poindexter, ont tous les deux refusé de déclarer que le président Reagan avait joué un rôle dans ces actions secrètes.

Arthur L. Liman

Ainsi, Barry Seal : American Traffic est un film assez personnel pour Doug Liman, puisque son propre père a joué un rôle dans l'affaire Iran/Contra. Pour autant, le cinéaste a préféré se détacher des agissements passés de son paternel, pour davantage se concentrer sur le destin totalement fou de Barry Seal :

C'est effectivement un film personnel, mais pas forcément dans ce sens-là. C’est surtout que le personnage de Barry Seal me parle beaucoup, à travers son histoire et ses prises de risques quelles que soient les conséquences. Il a vécu une vie extravagante et scandaleuse, en dehors des règles, sans s’inquiéter de ce qu’on pensait de lui. C’est finalement cet aspect du personnage qui me parle le plus. Après vous avez raison : ce film parle d’une époque scandaleuse de l’histoire américaine à travers le point de vue d’un pilote engagé par la CIA, mais j’ai aussi pu avoir le point de vue gouvernemental sur cette histoire ; un point de vue à l’exact opposé de "la chaîne alimentaire" ; à travers le travail de mon père à Washington sur les enquêtes autour de l’affaire Iran-Contra.

Barry Seal : American Traffic est à voir ou à revoir sur Netflix à partir du 16 septembre 2020. L'occasion de se replonger dans cette affaire méconnue en compagnie de Tom Cruise et de Doug Liman.