Black Crab sur Netflix : Noomi Rapace s'est cassé le nez durant le tournage

Disponible sur Netflix, "Black Crab" a obligé Noomi Rapace à enfiler des patins le temps d'un tournage difficile qui débuta par une blessure pour la comédienne.

Black Crab, une pépite glaçante de Netflix

Black Crab se déroule dans un monde post-apocalyptique au milieu d'une guerre. Pour mettre un terme au conflit, six soldats sont chargés d'une mission périlleuse. Ils doivent traverser une mer gelée à l'aide de patins et transporter un colis jusqu'à un laboratoire de recherche. Parmi eux, on retrouve Noomi Rapace. C'est elle qui est au centre du long-métrage. On la suit à la fois sur le terrain, et dans son passé avec sa fille dans des scènes de flashbacks.

Black Crab ©Netflix

Pour ce rôle, la comédienne s'est donnée physiquement. Si elle apparaît à l'aise à l'écran, elle ne savait pas particulièrement patiner avant de se lancer, comme elle l'a expliqué dans une interview pour Variety. Le tournage s'est donc avéré difficile pour elle. D'autant plus qu'elle avoue détester le froid. Elle s'est malgré tout soumise à un entraînement intensif pour cette partie spécifique, en plus de l'entraînement aux armes.

C'était bien plus difficile que ce que j'imaginais. Ne serait-ce qu'à cause du vent et du froid. Après une heure sur la glace, vous ne sentez plus vos pieds.

Noomi Rapace pas épargnée sur le tournage

En dépit de son entraînement et des précautions prises durant le tournage de Black Crab, Noomi Rapace n'a pu échapper à un accident. Après seulement neuf jours, la caméra percuta le visage de la comédienne. En conséquence, elle se cassa le nez à deux endroits. Il fallut la transporter d'urgence à l'hôpital, le nez en sang et avec encore la tenue de son personnage sur elle. Sans oublier que le Covid était alors la première problématique de la production. Un véritable chaos pour l'équipe, et une obligation de mettre en pause le tournage pendant trois semaines.

Je ressemblais à un Avatar, mon nez était si enflé. J'étais bleu et noir, c'était très intense.

Une expérience douloureuse mais que Noomi Rapace raconte avec humour. Preuve que malgré tout la production de Black Crab s'est bien déroulée. Elle s'en est servie également pour la construction de son personnage. Etant obligée de rester au lit pour se reposer, elle était alors dans la même frustration que l'héroïne qui espère retrouver sa fille. Un mal pour un bien au final.

Black Crab est disponible sur Netflix et on vous le recommande fortement. Retrouvez notre article pour plus d'informations sur le film.