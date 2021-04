Déjà vu sur Disney+ : un tournage dangereux pour Denzel Washington et Paula Patton

Dans "Déjà vu", Denzel Washington enquête sur une explosion en observant Paula Patton dans le passé. Un thriller SF parfaitement mené par Tony Scott qui, durant le tournage, n'hésita pas à mettre ses interprètes dans des situations dangereuses.

Déjà vu : l'avant Tenet

Déjà vu se déroule à la Nouvelle-Orléans lorsqu'un ferry explose et fait de nombreuses victimes. Doug Carlin, agent de l'ATF (Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et explosifs), démarre son enquête sur les causes de l'explosion. Devant ses avancées dans l'enquête, il est inclus dans une nouvelle cellule du FBI qui dispose d'une technologie permettant d'ouvrir une "fenêtre sur le temps". Ils peuvent ainsi observer les événements quatre jours dans le passé pour trouver des indices sur le responsable de l'attentat. Des indices qui les mènent à Claire Kuchever, l'une des victimes. Doug l'observe dans son quotidien passé, et commence à songer à la sauver de son destin.

Déjà vu ©Touchstone Pictures

Réalisé par Tony Scott en 2006, Déjà vu marque la seconde collaboration entre le réalisateur et Denzel Washington, deux ans après Man on Fire. Ils se retrouvent à nouveau par la suite pour L'Attaque du métro 123 (2009) et Unstoppable (2010). Dans ce film, le cinéaste propose un polar sous fond de science-fiction qui n'est pas sans rappeler le récent Tenet, sorti durant l'été 2020. En effet, entre Déjà vu et le film de Christopher Nolan, les styles sont différents. Mais certaines thématiques, notamment le rapport au temps, sont assez proches.

De plus, Tenet est porté par John David Washington qui n'est autre que le fils de Denzel Washington. Déjà vu a néanmoins un caractère romantique plus marqué. C'est d'ailleurs une grande qualité du film qui, en plus de captiver par l'enquête, parvient à construire un lien fort entre Doug et la victime Claire. Cette dernière est interprétée par Paula Patton. Et comme son collègue, elle a eu fort à faire sur le tournage du film.

Les risques du tournage

En effet, Déjà vu adopte un style de mise en scène assez réaliste. Tony Scott nous plonge dans l'action par ses effets de caméra, avec peu d'effets numériques visibles, et en filmant parfois en caméra embarquée. Il propose d'ailleurs une course-poursuite en voiture assez folle où Doug, dans le présent, tente de suivre le terroriste en regardant en même temps le passé. Mais pour rester encore plus crédible, le cinéaste n'a pas hésité à mettre ses interprètes dans des situations dangereuses.

Déjà vu ©Touchstone Pictures

Ainsi, pour tourner une des séquences dans le Mississippi, Paula Patton a dû aller elle-même sous l'eau avec les mains liées. Elle disposait de peu de protection, n'ayant même pas de bouée de protection. De quoi paniquer certaines personnes, mais la comédienne est donc allée jusqu'au bout. De son côté, Denzel Washington a pu voir le Mississippi d'en haut. Pour lui, il fallait le placer sous le pont (lorsqu'il cherche des traces suite à l'explosion). L'acteur est allé jusqu'à grimper par-dessus des grilles avant de se placer sur des planches étroites. Le tout, à 100m de haut. Autant dire qu'il fallait mieux ne pas avoir le vertige.

Déjà vu ©Touchstone Pictures

Enfin, celui qui a sûrement eu le plus d'inquiétude est probablement Jim Caviezel, qui interprète le terroriste. Lors d'une séquence, une voiture doit lui foncer dessus. Pour cela, l'équipe de tournage l'a placé dans une cage. Une protection qui n'était pas forcément rassurante pour le comédien qui disait avoir pensé sans arrêt que, si "la cage cédait, plus de jambes". Ce qui n'a pas empêché Tony Scott d'envoyer les véhicules sur lui. Heureusement, aucun incident n'a été déploré et Déjà vu a pu bénéficier de tous ces choix osés.

Déjà vu est actuellement disponible sur Disney+.