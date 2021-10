Impardonnable : le nouveau film Netflix avec Sandra Bullock dévoile son trailer

Netflix aime décidément les fictions se déroulant dans un univers carcéral. Ainsi, après la série "Orange is The New Black" ou bien encore plus récemment le film "Le Monstre", la plateforme diffusera donc à la fin de l’année "Impardonnable". Le film, dont la première bande-annonce a été diffusée, marquera le retour de Sandra Bullock sur la plateforme.

Impardonnable : le come-back de Sandra Bullock

Ces dernières années, Sandra Bullock avait quelque peu disparu. Un comble, quand on connaît l’aura de l’actrice dans le cinéma hollywoodien depuis une petite trentaine d’années. Révélée en effet dans les blockbusters 90’s Demolition Man et Speed, l’actrice était initialement une privilégiée des films grand public, que ce soit action ou comédie. On se souvient notamment de sa performance hilarante dans Miss Detective. Toutefois, son statut change lorsqu’elle attire les faveurs de la critique suite à son jeu plus dramatique dans Collision (2004). Dès lors, elle alternera entre films légers (La Proposition) et longs-métrages bien plus profonds (The Blind Side, pour lequel elle remporte le premier des deux Oscars de sa carrière).

Devenue l’une des actrices les mieux payées d’Hollywood, Sandra Bullock rejoint Netflix en 2018, à l’occasion du thriller post apocalyptique Bird Box. Le film sera un très grand succès pour la plateforme et la comédienne. Ce sera toutefois sa dernière grande apparition dans un long-métrage, avant une disparition de 3 ans. Impardonnable signe donc son come-back, en plus d’une seconde collaboration avec Netflix. La comédienne enchaînera d’ailleurs par la suite avec Bullet Train et Lost City of D, prévus pour 2022

Une ex-prisonnière paumée

Avant Impardonnable, une mini-série britannique du même nom avait vu le jour sur ITV en 2009. Cette nouvelle version avec Sandra Bullock se veut poignante, comme le montre les premières images. En ce qui concerne l’histoire, Impardonnable suit Ruth Slater, une femme qui est libérée de prison après avoir purgé sa peine, suite à un meurtre qu’elle aurait commis. Cependant, son retour dans la société ne sera pas des plus faciles, entre le jugement sévère de ceux qui l’entouraient, et espoir de retrouvailles avec sa fille cadette. Comme le montre ce trailer, rien ne lui sera épargné.

Impardonnable ©Netflix

À noter qu’Impardonnable compte un casting 5 étoiles avec Sandra Bullock qui est accompagnée de Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal, Rob Morgan et Viola Davis notamment.

Le film réalisé par Nora Fingscheidt sera diffusé sur Netflix le 10 décembre prochain.