La Colline a des yeux : saviez-vous qu'une histoire vraie a inspiré ce film culte ?

Des américains contre des cannibales dans un territoire dépeuplé, c'est le programme de "La Colline a des yeux", l'un des films importants de Wes Craven. Derrière ce survival se niche une histoire vraie, que le réalisateur a voulu adapter à sa manière.

La Colline a des yeux, classique des 70's

Le cinéma d'horreur doit beaucoup à Wes Craven. Le réalisateur américain a donné au genre plusieurs films marquants. L'un des premières titres notables dans sa carrière a été La Colline a des yeux. Un long-métrage fait avec pas beaucoup d'argent (moins de 250 000 dollars) qui présente une famille américaine banale. Les Carter veulent souder leurs liens en se lançant dans une voyage en Californie. Le père, Bob, un ancien flic désormais à la retraite, mène sa petite troupe. En plein voyage, ils veulent gagner du temps sur la route en prenant ce qui ressemble à un raccourci. Du côté du Nouveau-Mexique, leurs pneus vont crever. Dans l'impossibilité de bouger, la famille va être le cible d'une autre famille qui se planque dans les massifs. Pas de chance pour les Carter, leurs adversaires sont des cannibales.

Le film de Wes Craven a marqué le genre mais reste, avec le recul, un film pas si puissant qu'on le voudrait sur l'aspect horrifique. Il faut dire que le remake d'Alexandre Aja l'a totalement surpassé sur ce plan. Le réalisateur français ne reprend pas à la lettre les éléments du maître et trouve des angles pour insuffler de la personnalité à cette relecture brutale. Probablement l'un des rares remakes qui dépasse son modèle. Mais n'allons pas jusqu'à voir La Colline a des yeux de 1977 comme une série B sans consistance. Le réalisateur dit des choses sur l'Amérique et sur le modèle familial auquel on veut tous se rattacher. Au final, on n'insistera pas sur le fait qu'il est moins bon que le film d'Aja, on les considérera assez différents pour avoir chacun leur raison d'exister.

Wes Craven s'inspira d'une histoire vraie

C'est en prenant connaissance de l'histoire de Sawney Bean et de ses proches que le réalisateur se dit qu'il y avait quelque chose à faire. Les faits se sont déroulés dans les années 1600, en Écosse (Wes Craven positionne La Colline a des yeux à son époque et en Amérique). Pas loin d'Édimbourg, dans une région montagneuse, le clan vivait à l'abri des regards et commettait des actes horribles. Le chef, Sawney, trouva l'amour en rencontrant une femme qui le suivit dans la vie à laquelle il aspirait. Ensemble, ils s'installèrent à l'écart de la civilisation dans une grotte. Ils donnèrent naissance à des enfants, qui eux eurent des petits-enfants. Le total se porte à huit fils, six filles, dix-huit petits-fils et quatorze petites-filles. La famille vivant en totale autarcie, les rapports incestueux étaient nombreux. Pour survivre, ils s'en prenaient à des voyageurs qui passaient dans le coin. Non seulement ils leur volaient leurs effets personnels et des potentiels vivres, mais ils s'adonnaient également au cannibalisme.

Les habitants du coin savaient que quelque chose ne tournait pas rond dans les parages mais ils n'avaient jamais trouvé les responsables de ces disparitions. Un jour, les Bean ont fait le coup de trop. Alors qu'ils pistaient un couple, l'homme auquel ils s'en sont pris a réussi à résister et à riposter. C'est ce jour que leur identité fut découverte. Le roi Jacques VI ne pouvait rester sans rien faire. Il engagea des centaines d'hommes accompagnés par des chiens pour les retrouver. La grotte a été découverte, déclenchant l'arrestation de la famille. Les coupables n'ont même pas été jugés. Pour les hommes, ils ont été condamnés à se vider de leur sang, pendant que les femmes et les enfants n'eurent pas d'autre choix que de regarder ça, en attendant d'être brûlés vivants sous les yeux d'une foule satisfaite d'avoir éradiqué la menace.

Des chercheurs se sont intéressés à cette histoire et les preuves sont parfois manquantes pour prouver sa véracité. À défaut d'être fixé là-dessus, la légende, elle, est plus que jamais bien réelle.