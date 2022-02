L'Arnaqueur de Tinder : le garde du corps de Simon Leviev réclame des millions à Netflix

Les rebondissements s'enchaînent autour de L'Arnaqueur de Tinder. Disponible depuis le 2 février dernier sur Netflix, ce documentaire réalisé par Felicity Morris révèle le plan diabolique mis en place par un certain Simon Leviev. Pendant des années, cet individu s'est présenté comme le fils d'un diamantaire milliardaire sur Tinder. Se faisant passer pour un homme d'affaires à l'emploi du temps bien rempli et voyageant aux quatre coins du monde, il a séduit des femmes dans plusieurs pays, mettant au point une pyramide de Ponzi.

Pendant des années, Simon Leviev a mené un train de vie royal en soutirant pas moins de dix millions de dollars à ses victimes. Certaines d'entre elles ayant témoigné dans le documentaire remboursent encore des dettes colossales causées par ce faux prince charmant. D'abord banni par l'application de rencontres, l'accusé est depuis sorti du silence, après avoir signé avec une agence artistique américaine.

Interrogé par Inside Edition, Simon Leviev a récemment nié tous les faits qui lui sont reprochés dans le long-métrage et s'est défendu d'être "l'arnaqueur de Tinder". Il a également déclaré :

Je suis un homme d'affaires légitime. J'ai acheté du Bitcoin en 2011, ce qui ne valait alors rien, je n'ai pas besoin de dire combien ça vaut maintenant. (...) Je ne suis pas une fraude, je ne suis pas un imposteur. Les gens ne me connaissent pas donc ils ne peuvent pas me juger. Je suis le plus grand gentleman au monde.