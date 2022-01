L'Emprise du vice : des thrillers érotiques à Charmed, retour sur la carrière d'Alyssa Milano

Alors qu'elle cartonne actuellement sur Netflix avec "L'Emprise du vice", retour sur la carrière d'Alyssa Milano, révélée avec "Madame est servie" et rendue célèbre par "Charmed".

Les débuts d'Alyssa Milano

Alyssa Milano fait ses premiers pas devant la caméra très jeune. À seulement douze ans, elle est choisie pour interpréter la fille de Tony Danza dans la série qui lança sa carrière : Madame est servie (1984-1992). Un show devenu mythique et qui a vu la jeune comédienne grandir avec. Dedans, elle joue Samantha, propulsée dans une nouvelle vie lorsque son père Tony Micelli décide de quitter Brooklyn et de devenir l'homme à tout faire d'Angela Bower, une riche femme d'affaires séparée de son mari. Cette dernière vit avec son fils Jonathan et sa mère Mona Robinson. Ensemble, ils vont constituer une vraie petite famille, un peu brindezingue, mais très touchante.

Madame est servie ©ABC

En parallèle, Alyssa Milano joue une autre "fille de". On la retrouve en effet en 1985 dans Commando pour incarner la fille d'Arnold Schwarzenegger kidnappée par des mercenaires. Elle alterne comme cela entre les épisodes de la sitcom et des petits rôles dans des films jusqu'en 1992 lorsque Madame est servie s'arrête. Âgée alors de vingt ans, il lui faut désormais changer de registre. Et la comédienne va effectuer un virage étonnant dans sa carrière.

Du charme avant l'heure

En effet, si elle joue dans des films variés, allant de la comédie-romantique avec Little Sister (1994) à l'adaptation de jeu vidéo Double Dragon (1994), elle accepte à partir de 1995 d'apparaître dans des thrillers à tendance érotique. Une manière pour elle de mettre de côté définitivement son image de fille modèle de Madame est servie. Ainsi, elle joue dans Les Disparues du pensionnat avant de se mettre véritablement à nu dans L'Etreinte du vampire et Poison Ivy II.

Alyssa Milano - L'Etreint du vampire

Des films aux qualités limités. Mais qui montrent un autre visage de la comédienne. Surtout, elle révéla être parvenue à garder un vrai contrôle sur ses scènes dénudées. Elle n'a d'ailleurs jamais dit avoir le moindre regret par rapport à ces films. Alors que d'autres actrices auraient pu se retrouver cataloguées et voir leur carrière s'arrêter là, Alyssa Milano va continuer d'enchaîner les films aux côtés de comédiens de renom. Dans la comédie Glory Daze (1996) elle donne notamment la réplique à Ben Affleck. Pour Fear (1996) elle croise la route de Mark Wahlberg et Reese Witherspoon. Dans Seule face au danger (1997) elle tente de survivre aux côtés de Justin Theroux et dans Chaude journée à L.A. (1997) elle se retrouve au premier plan d'un film porté par Patrick Dempsey, Malcolm McDowell, Robert Downey Jr., et Sean Penn, !

Phoebe dans Charmed

Mais après ces nombreux films, c'est bien en revenant à la télévision qu'Alyssa Milano obtiendra son rôle le plus marquant. Après être apparue dans plusieurs saisons de Melrose Place, et des épisodes de Spin City, c'est en 1998 qu'elle rejoint le casting de Charmed. Elle devient ainsi Phoebe, une des trois sœurs Halliwell qui découvrent qu'elles sont en réalité des sorcières et doivent combattre des démons. La série est un gros succès et dure huit saisons. Cependant, l'actrice se retrouve rapidement au centre d'une polémique.

Charmed ©The CW

À ses côtés, Shannen Doherty joue Prue et Holly Marie Combs joue Piper. Des tensions ont commencé à naître avec la première à partir de la saison 2. Shannen Doherty et Alyssa Milano s'adressaient à peine la parole et le climat devenait trop compliqué pour tout le monde. Shannen Doherty a d'abord voulu quitter la série. Pour la convaincre de continuer, les producteurs lui ont offert une augmentation de salaire et ont songé à se séparer d'Alyssa Milano. Mais finalement, face au manque constant de motivation de Doherty, la production a accepté de se séparer d'elle en la faisant mourir. Certains fans en ont voulu à Alyssa Milano, mais ça n'a pas empêché Charmed de se poursuivre. Et entre les deux actrices les tensions se seraient apaisées depuis (voir notre article).

Un après plus difficile avant un nouveau succès

Lorsque Charmed s'est arrêtée, Alyssa Milano a dû repartir vers de nouveaux horizons. À la fin des années 2000, ses rôles sont moins marquants et elle se contente généralement de courtes apparitions dans des séries, ou des rôles très secondaires au cinéma. Mais en 2013 elle est au premier plan de la série Mistresses. La comédienne doit néanmoins quitter la série après deux saisons pour des raisons familiales. Il faut ensuite attendre 2018 pour la voir dans la série Netflix Insatiable, avant que la plateforme ne lui donne, une fois de plus, l'occasion de toucher le grand public avec le film L'Emprise du vice. Depuis sa mise en ligne, le thriller est très gros succès.

Grace (Alyssa Milano) - L'Emprise du vice ©Netflix

En plus d'avoir œuvré toutes ces années devant la caméra, Alyssa Milano a également été chanteuse. Elle a sorti cinq albums entre 1989 et 1992. Elle a aussi travaillé comme productrice et prêté à l'occasion sa voix pour des séries d'animation. Côté vie privée, elle a deux enfants qu'elle a eus avec son mari David Bugliari. Elle a également été très impliquée dans le mouvement #MeToo, révélant avoir été agressée sexuellement sur un tournage lorsqu'elle avait une vingtaine d'années. Enfin, elle a été très touchée par le Covid au début de la pandémie. Elle est heureusement parvenue à se remettre malgré un Covid long et a ainsi pu tourner dans son dernier film, L'Emprise du vice.