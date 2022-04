Netflix lance une nouvelle catégorie pour les "films courts" après un sketch du SNL

Suite à un sketch du SNL qui se moque des films trop longs, Netflix a lancé une catégorie "short ass movies" avec uniquement des films courts d'environ 1h30.

Les films courts à voir sur Netflix

Des films très longs, il y en a toujours eu. On vous avait même proposé à l'occasion de la sortie du Zack Snyder's Justice League une liste d'excellents films de plus de 4 heures. Mais de plus en plus on voit Hollywood sortir des blockbusters avec des durées imposantes. Comme Avengers : Endgame (2019) et ses 3h01, ou plus récemment The Batman qui dure 2h57 ! Il faut dire que les studios ont compris que l'impact sur le box-office n'était pas si négatif. Malgré une diminution du nombre de séances, les scores sont toujours plus impressionnants.

Short ass movies ©Netflix

Cependant, les films courts peuvent aussi être très appréciables. La preuve avec la nouvelle catégorie "short ass movies" proposée par Netflix et qui ne contient que des films d'environ 1h30. Alors qu'on imaginerait y trouver que des comédies, tous les genres sont en réalité bien présents. Le film de super-héros avec Hancock (1h32), le drame français avec Au nom de ma fille (1h26), le film de science-fiction avec Jumper (1h28) ou encore la comédie zombiesque avec Bienvenue à Zombieland (1h27) sans oublier l'horreur avec Hostel (1h33).

La plateforme inspirée par un sketch du SNL

Une assez bonne idée qui vient en réalité d'un sketch du SNL. Durant la célèbre émission américaine Pete Davidson, Chris Redd, Simon Rex et Gunna ont gentiment moqué la durée excessive de certains films. Après avoir affiché leur désir de regarder plutôt "un short ass movie comme Bambi", ils se sont lancés dans un rap improbable et hilarant en faveur de ces "petits films".

Netflix a donc remarqué ce sketch et en a profité pour aller au bout de leur idée en proposant cette catégorie "short ass movies". Désormais, vous ne pourrez plus dire que vous n'avez pas le temps pour regarder un film.

Retrouvez ici la catégorie short ass movies de Netflix.