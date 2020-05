20 ans d’écart lundi 18 mai sur TF1: un moment du tournage s’est avéré risqué

Lundi 18 mai, TF1 diffuse à 21h05 “20 ans d’écart”, une comédie romantique drôle et légère avec Virginie Efira et Pierre Niney. Profitez-en pour découvrir quelle partie du tournage aurait pu mal se passer...

Dans 20 ans d’écart, Virginie Efira joue Alice, une femme à l’aube de la quarantaine accro au travail qui se fait draguer par Balthazar (Pierre Niney), un jeune étudiant de 19 ans un peu déluré. Celle-ci refuse totalement ses avances mais quand elle se rend compte qu’une idylle avec un homme beaucoup plus jeune qu’elle est synonyme de promotion, Alice décide de conquérir Balthazar coûte que coûte.

Cette comédie romantique réalisé par David Moreau est un succès en France et se place même à la deuxième place du box-office dès sa première semaine. Le tournage du film s’est fait principalement en France mais les équipes se sont aussi rendues au Brésil, dans une des favelas les plus dangereuses du monde !

Un tournage risqué

Alors que la majeure partie de 20 ans d'écart se déroule en France, c'est au Brésil que le tournage a le plus marqué le réalisateur David Moreau. Une petite partie du film a en effet été tourné dans Rocinha. Connue pour être la plus grande favela de la ville de Rio de Janeiro, Rocinha est aussi réputée pour être un endroit très dangereux. Cela n'a pas empêché une équipe réduite du film d'aller filmer Virginie Efira habillée en haute couture dans les rues de la favela. Une scène telle que celle-ci est certaine d'éveiller la curiosité et, au bout de quelques minutes, l'actrice a attiré malgré elle l'attention de la population locale. Le réalisateur expliquait même dans le dossier de presse du film :

Les gens nous regardaient bizarrement et s’agglutinaient autour de nous : personne n'était jamais venu filmer ici !”

Heureusement, rien est arrivé aux équipes du film et tout le monde est revenu sain et sauf. La scène est peut-être courte dans le film, mais on est sûrs d'une chose: le tournage aura marqué les équipes et Virginie Efira pour un bon moment !

Rendez-vous lundi 18 mai pour (re)voir 20 ans d’écart sur TF1 à 21h05.