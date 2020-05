After Earth dimanche 17 mai sur TF1 : découvrez l'univers étendu du film

Le 17 mai TF1 diffuse le blockbuster « After Earth » de M. Night Shyamalan. Un long-métrage très mal reçu par les critiques qui réunissait Will Smith et son fils Jaden Smith. À l'occasion de la diffusion du film, retour sur son univers étendu.

Le 5 juin 2013, sort dans les salles After Earth, un blockbuster de science-fiction porté par Will Smith et son fils Jaden Smith. Un genre que le cinéaste M. Night Shyamalan n'aborde pas souvent. Et malgré le talent reconnu du réalisateur, le long-métrage est très mal reçu par les critiques et les spectateurs. Le film reçoit même 6 nominations aux Razzie Awards. L'académie alternative récompense Will Smith et Jaden Smith dans les catégories Pire acteur dans un second rôle et Pire acteur. Pour couronner le tout, le film produit pas Sony, est un échec au box-office avec seulement 243 millions de dollars de recettes pour un budget de 130 millions.

Un univers étendu méconnu

After Earth n'est pas qu'un film. Les spectateurs ne le savent peut-être pas, mais Sony a énormément investi dans le métrage de M. Night Shyamalan. La production a tenté de créer un univers étendu pour crédibiliser totalement l’œuvre du cinéaste. Initialement, le film était intitulé One Thounsand After Earth. Pour faire la promotion du long-métrage, Sony a présenté une timeline sur Facebook de plus de 100 ans. Ils sont revenus jusqu'à 1908, à l'époque d'un crash de vaisseau spatial alien. Le but était d'expliquer les conséquences aboutissants aux événements du film.

Mais le développement de cet univers ne s'arrête pas là. Une bande dessinée a été publiée pour appuyer les propos du métrage. Intitulé After Earth : Innocence, ce roman graphique permet d'approfondir l'univers dépeint à travers le métrage. Un livre a également vu le jour dénommé After Earth : Ghost Stories, qui raconte les origines de l'histoire.

De même, le trio Peter David, Michael Jan Friedman et Robert Greenberger a publié un manuel de 300 pages compilant 1000 ans d'histoire afin de donner davantage de clés sur l'univers d'After Earth. Il sert de base à tous les éléments secondaires du film et explique ce qui est arrivé à l'humanité. On y apprend par exemple que le grand-père de Cypher (Will Smith) était à la tête des Rangers. Caleeb Pinkett, l'un des producteurs du métrage raconte l'intérêt de cet ouvrage :

Ce qui m’a frappé dans cet ouvrage, c’est non seulement son degré de précision, mais également combien il était étrangement prémonitoire. Peter a imaginé l’histoire de tout un univers, mais ensuite, des événements similaires à ce qu’il avait écrit ont commencé à se produire dans notre monde, comme la pluie de météorites qui s’est abattue sur la Russie il y a quelques mois et qui ressemble à s’y méprendre à un événement décrit par Peter dans le livre. Cela prouve combien son approche est crédible et cela ancre l’univers de After Earth dans la réalité, même s’il s’agit d’un film de science-fiction.

Ainsi, c'est peut-être un moyen de réévaluer After Earth en ayant toutes les clés en mains. Parce que même si le film est effectivement décevant, il y avait un potentiel assez intéressant, pas totalement exploité. Ainsi, ces œuvres alternatives permettent sans doute de se plonger plus profondément dans cette histoire, qui est diffusée le 17 mai à 21h05 sur TF1.