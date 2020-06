Agents presque secrets, dimanche 7 juin sur TF1: Kevin Hart et The Rock n'étaient pas les premiers choix

Dans "Agents presque secrets", Dwayne Johnson et Kevin Hart forment un duo déjanté propulsé dans le monde du contre-espionnage. Découvrez quel duo devait être initialement à l'affiche du film, diffusé ce dimanche 7 juin à 21h05 sur TF1.

Réalisé par Rawson Marshall Thurber (Les Millers, une famille en herbe), le film Agents presque secrets rassemble deux stars du box-office américain, Kevin Hart et Dwayne Johnson aka The Rock. Cette pure comédie suit Bob Stone (Dwayne Johnson), l’ancien bouc émissaire du lycée devenu un agent de la CIA. A l’occasion de la réunion des anciens de leur promotion, Bob refait surface dans la vie de Calvin Joyner (Kevin Hart), le garçon le plus populaire du lycée devenu un col blanc désabusé. Bob va alors embarquer Calvin dans le monde du contre-espionnage, qu’il le veuille ou non…

Kevin Hart et Dwayne Johnson : deux géants de la comédie

Dans Agents presque secrets, Dwayne Johnson et Kevin Hart s’associent donc pour la première fois pour une comédie pleine d’action. Ces deux acteurs aux deux physiques très différents sont adeptes des comédies et des films d’action et ce n’était qu’une question de temps avant qu’une production ne les rassemble. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que ces deux acteurs n’étaient pas les premiers choix pour apparaître dans Agents presque secrets !

C’est en 2010 que Universal Pictures accepte de mettre en développement le film Agents presque secrets. Pourtant, peu de temps après, la pré-production du film est arrêtée. Les acteurs pressentis pour les rôles de Bob et Calvin étaient alors Will Ferrell et Ed Helms. Deux acteurs très différents, quoique tout aussi habitués des comédies américaines du genre. Will Ferrell est connu pour ses rôles dans Frangins malgré eux ou encore Présentateur vedette : La Légende de Ron Burgundy. Ed Helms est quant à lui plus connu pour ses rôles dans The Office ou la trilogie Very Bad Trip.

Quand Rawson Marshall Thurber décide de racheter le script d'Agents presque secrets, il faut faire de place à de nouveaux acteurs. Kevin Hart et The Rock sont donc castés pour reprendre le film. Ils ne le savent pas encore mais cette collaboration donnera naissance à une amitié derrière les caméras bien réelle entre les deux stars. Leur alchimie comique sera une fois de plus démontrée dans deux autres films qui deviendront de vrais succès au box-office : Jumanji: Bienvenue dans la jungle et Jumanji: Next Level. Il faut dire que le hasard fait bien les choses et que les acteurs étaient destinés à travailler ensemble.

Retrouvez le film Agents presque secrets ce dimanche 7 juin sur TF1 à 21h05.