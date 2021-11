Ant-Man : une scène coupée du film fait référence à une organisation récurrente du MCU

Sorti en 2015, « Ant-Man » fourmille de détails et de références à l’Univers Cinématographique Marvel. Une scène supprimée du montage final faisait d’ailleurs apparaître brièvement un personnage appartenant à une organisation déjà vue dans les films précédents du MCU. Quelle est-elle ?

Ant-Man : un « fourmidable » super-héros

Dans les comics, Ant-Man est un personnage essentiel des Avengers. Apparu pour la première fois en 1962 sous l’identité du docteur Henry « Hank » Pym, le super-héros est, en effet, un des membres-fondateurs de cette puissante équipe. Cependant, dans le MCU, le personnage est apparu bien plus tard, à partir de 2015. De plus, c’est Scott Lang, le second homme à endosser le costume dans les comics, qui est considéré comme LE Ant-Man dans l’Univers Cinématographique Marvel. Hank Pym, quant à lui, sera le mentor de Scott dans le film.

Cette apparition tardive dans l’univers des Avengers a eu un certain impact sur la réception du grand public à son égard. Une chose très paradoxale lorsque que l’on sait que dans les BD, le super-héros dispose d’une place quasi-indispensable, tant pour sa grande intelligence que pour les nombreux pouvoirs dont il dispose. Au box-office, Ant-Man n’a d’ailleurs engrangé « que » 519 millions de dollars à travers le monde (sur un budget de 130 millions de dollars). Un faible score, comparé à de nombreux autres films du MCU, dont certains ont atteint le milliard.

Scott Lang (Paul Rudd) - Ant-Man ©Marvel Studios

Toutefois, d’un point de vue artistique, Ant-Man détonne par rapport aux autres films Marvel. En effet, à la différence de plusieurs autres longs-métrages qui ont tendance à se prendre parfois trop au sérieux (surtout lorsqu’ils abordent Thanos et les Pierres d’Infinité), le film de Peyton Reed se prend beaucoup moins la tête. Mélange entre comédie et film de casse, Ant-Man est un film de super-héros à l’ancienne : une origin story, un antagoniste très très méchant, une histoire d’amour et un monde à sauver. Simple et efficace.

Un tatouage qui en dit long

Dernier film de la Phase 2 du MCU, Ant-Man est un film qui multiplie les références. En effet, entre les clins d’œil aux Avengers par l’intermédiaire de Scott Lang, l’apparition de Falcon en action, les références au SHIELD ainsi qu’à HYDRA, et la scène post-crédit qui prépare le spectateur à Captain America : Civil War, le long-métrage fait partie intégrante de l’Univers Cinématographique Marvel.

Cependant, dans une scène supprimée (et disponible dans les bonus du DVD/Blu-Ray du film), une autre organisation présente depuis les débuts du MCU aurait pu être citée : celle des Dix Anneaux. Ainsi, au cours d’une présentation durant laquelle Darren Cross (alias Yellowjacket, le grand méchant du film) présente à ses acheteurs sa technologie de rétrécissement, un homme avec un tatouage particulier sur le cou est présent. Ce tatouage représente le logo de cette organisation dont le leader se trouve être Le Mandarin.

(Le tatoo est clairement visible à partir de 00:45)

Cette organisation terroriste est présente depuis les débuts du MCU, apparaissant dès 2008 dans Iron Man sous la conduite du commandant Raza Hamidmi Al-Wazar. Ce dernier fut le responsable de l’enlèvement de Tony Stark, avec la complicité d’Obadiah Stane, l’ancien associé du futur Iron Man à Stark Industries. Mentionné dans les films suivants d’Iron Man, les Dix anneaux joue un rôle bien plus important dans Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux.

Jugée inutile par le réalisateur, cette séquence ne sera malheureusement pas conservée.