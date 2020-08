Armageddon lundi 31 août sur W9 : découvrez comment le film a été utilisé par la NASA

« Armageddon », le blockbuster de Michael Bay, est diffusé ce soir sur W9. L’occasion de revenir sur ce film, et sur son rapport avec la NASA. En effet, l’agence s’est impliquée dans la production du film et se sert aujourd’hui du métrage pour entraîner ses équipes.

Armageddon : classique Michael Bay

En 1998, Michael Bay signe un nouveau blockbuster explosif avec Armageddon. Pour son troisième film, il s’entoure d’un casting impressionnant composé de Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Liv Tyler, Steve Buscemi, William Fichtner, Owen Wilson, ou encore le regretté Michael Clarke Duncan. Toute cette petite bande est réunie pour sauver la Terre menacée par un énorme astéroïde. Ils sont envoyés dans l’espace pour placer au cœur du rocher une bombe nucléaire pour le faire exploser. Armageddon est instantanément devenu un classique de Michael Bay. Nommé à 4 reprises aux Oscars, le film a rencontré un accueil relativement positif et a rapporté plus de 553 millions de dollars au box-office.

La NASA à la rescousse d’Armageddon

La NASA a été impliquée pendant la production du film. L’agence spatiale a en effet apporté son aide à Michael Bay et ses équipes. Elle a notamment facilité la réalisation du blockbuster. En effet, avec Armageddon, c’est la première fois qu’une équipe de cinéma est autorisée à filmer le décollage d’une fusée. La NASA a permis à Michael Bay de tourner des prises de vues réelles du décollage d’un des véhicules de l’agence. Une première historique et un atout de taille pour le cinéaste et son film. Ensuite, la NASA a prêté aux acteurs de véritables combinaisons de cosmonautes. Les costumes orange que portent les acteurs sont ainsi de véritables exemplaires de la NASA, coûtant chacun la modique somme de 3 millions de dollars.

Armageddon à la rescousse de la NASA

Ce qui est drôle aujourd’hui, c’est que la NASA se sert du film de Michael Bay pour agrémenter un cours théorique auprès des jeunes recrues. Car rappelons qu'Armageddon parle d’un astéroïde menaçant de s’écraser sur Terre. Un scénario catastrophe plausible, sur lequel se penchent les savants pour savoir comment l’éviter. Ainsi, la NASA se serait servi d’Armageddon pour enseigner à ses élèves les choses à ne pas faire dans ce genre de situation. Vous pensiez que le film allait être projeté pour ses applications scientifiques. Bien sûr que non. On parle de Michael Bay quand même. Bien au contraire Armageddon est utilisé pour mettre en exergue les erreurs commises par les personnages.

La NASA utilisait Armageddon comme un test ludique dans lequel les étudiants devaient déceler toutes les erreurs présentées. Entre incohérences, éléments improbables, voir impossibles, il y a de quoi faire ! Au total, les meilleurs pouvaient déceler jusqu’à 168 grossièretés scientifiques en 2h24 de métrage. Ça fait quand même un bon ratio. Le pire dans tout ça, c’est que tous les spécialistes s’accordent à dire que la plupart des inexactitudes auraient pu être aisément évitées si Michael Bay avait fait lire son scénario à des spécialistes. Mais bon, vous connaissez Michael Bay…

Bref, Armageddon est rediffusé ce soir sur W9 à partir de 21h05.