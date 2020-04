Astérix et Obélix contre César sur TF1 : Albert Uderzo était épaté par le scénario

En 1999, Claude Zidi est chargé de réaliser la toute première adaptation de Astérix et Obélix en version live. La bande dessinée culte de Albert Uderzo et René Goscinny a rencontré beaucoup d'adaptations en films d'animation, mais Astérix et Obélix contre César est la toute première en version live. Pour l'occasion, le cinéaste s'entoure d'un casting imposant avec Christian Clavier dans la peau d'Astérix, Gérard Depardieu en Obélix, de Michel Galabru dans le rôle d'Abraracourcix ou encore de Roberto Benigni en César. Le long-métrage s'avère être un succès populaire avec plus de 1,6 million de dollars de recettes.

C'est en 1959 que le scénariste René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo imaginent le personnage d'Astérix pour le magazine français Pilote. C'est le point de départ de toute la légende. Les deux hommes vont s'associer et signer de nombreux tomes de cette bande dessinée qui va devenir un énorme classique.

En 1999 le producteur Claude Berri veut proposer la première adaptation live de cette bande dessinée culte. Il se tourne alors vers Claude Zidi qui accepte de réaliser le film avant Jean-Mari Poiré, également intéressé. Encore fallait-il l'approbation d'Albert Uderzo. Mais ce dernier a été épaté par le scénario sans vouloir pour autant s'impliquer :

J'ai été épaté par le scénario de Claude Zidi pour le film. Je l'ai lu pour m'assurer que l'aventure où on les lançait respectait mes personnages, mais je ne me suis mêlé de rien. Le cinéma est un métier spécifique qui a ses propres règles. C'est d'ailleurs tout le problème, à la fois le risque et l'excitation de l'entreprise. Elle mélange deux univers, la fantaisie de la BD, le réalisme qu'impose la présence de comédiens reconnaissables, de chair et de sang. Comment le spectateur va-t-il entrer dans cet étrange cocktail ? Le talent de tout le monde, plus les effets spéciaux devraient aboutir à une nouvelle dimension d'Astérix. Pour moi, quand je vois Astérix et Obélix interprétés par des "grosses pointures" comme Clavier et Depardieu, je reconnais nos créatures mais je sais que je ne suis plus maître du jeu.