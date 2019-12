Avengers : l’ère d’Ultron dimanche 22 décembre sur TF1 : la pire mort du MCU ?

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

« Avengers : l’ère d’Ultron », deuxième opus de la saga, réalisé par Joss Whedon, est diffusé ce soir sur TF1. À cette occasion, il est convenu de revenir sur un des éléments du film qui a fait crier les fans : la mort de Vif Argent.

Vif Argent (Quicksilver en version originale) est un personnage très connu des lecteurs de comics. Créé en 1964 par Jack Kirby et Stan Lee, c’est un mutant très célèbre notamment pour être le fils de Magnéto. Comme sa sœur La Sorcière Rouge, ce sont des mutants qui ne savent pas forcément vers qui se tourner. Un coup ils sont du côté des mauvais mutants, un coup ils sont avec les X-Men. Vif Argent est l’homme le plus rapide de la planète. A l’instar de son homologue Flash chez DC Comics, sa rapidité est sans limite.

Vif Argent apparaît également dans les films X-Men depuis Days of Future Past sous les traits de Evan Peters. Un traitement bien mieux réussi que dans le MCU grâce à des séquences d’action renversantes. En 2015, quand l‘ère d’Ultron est sorti, la Fox et Disney étaient encore deux studios bien distincts. Si Marvel a pu utiliser Vif Argent et La Sorcière Rouge c’est parce que ces deux personnages ont également été membres des Avengers dans les comics. Grâce à ça, Joss Whedon a pu introduire ce duo, sans jamais prononcer le terme mutant, qui appartenait encore à la Fox à l’époque.

La pire mort du Marvel Cinematic Universe (MCU) ?

Dans le MCU, Vif Argent est campé par Aaron Taylor-Johnson, le temps d’un film. Parce que si le personnage est fidèle aux comics, via une rapidité incroyable, son traitement dans le long-métrage est un affront pour les lecteurs de comics. Pour ceux qui n’ont pas encore vu le long-métrage, la suite de l’article contient certains SPOILERS sur le dénouement de l’arc Vif Argent. Parce que le personnage, introduit à l’occasion de ce film, trouve directement la mort. A peine introduit et puis s’en va. À la limite pourquoi pas, ce parti-pris peut-être vu comme une prise de risque intéressante. Le vrai problème, c’est la manière dont Joss Whedon décide de le faire.

Vif Argent tombe sous le coup d’une balle. Alors certes c’est un gros calibre envoyé du canon d’un vaisseau spatial, mais Vif Argent ne peut tout simplement pas mourir à cause d’une balle. Comme le démontre si bien Days of Future Past Vif Argent ne peut pas se faire tuer ainsi. Et le pire dans tout ça, c’est que Joss Whedon a la bonne idée de montrer aux spectateurs dans une séquence précédente que Vif Argent est plus rapide que les balles. En effet, une balle lui passe sous les yeux, au ralenti. Joss Whedon prend bien le temps d’expliquer au public que le mutant est largement plus rapide que le projectile. Et par la suite il décide de le tuer de cette manière-là.

A la fin du film, le héros s’élance pour sauver Œil de Faucon qui protège un enfant. Il aurait pu s’enfuir avec eux, les déplacer comme il le fait précédemment dans le film. Il aurait pu modifier la trajectoire des balles comme son homologue des X-Men. Mais il décide purement et simplement de se sacrifier d’une manière assez stupide pour sauver son collègue. Ce manque de cohérence démontre les limites du métrage et surtout celles de Whedon. Le cinéaste ne parvient pas à réitérer le succès du premier Avengers, et s’enferme dans un récit illogique, et sans réelle saveur. Mais cette mort de Vif Argent est la cerise sur le gâteau. Difficile de faire plus contradictoire. Difficile de trouver une mort plus ridicule au sein du MCU. Et difficile d’apprécier le personnage à sa juste valeur.

Bref, considéré comme le pire opus de la saga Avengers, l’ère d’Ultron est diffusé ce soir sur TF1.