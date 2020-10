Babysitting 2 sur W9 : le tournage au Brésil a failli tourner au drame

"Babysitting 2" profite des beaux paysages paradisiaques qu'offre le Brésil. Le film de la bande à Phillipe Lacheau a également fait la connaissance des dangers dont le pays regorge.

Babysitting 2 : suite d'imprévus

En 2014, le box-office français est chamboulé par un long-métrage un peu foutraque à l'humour régressif et aux multiples références à la culture pop pour trentenaires, voire un peu plus. Babysitting est une comédie qui mélange les genres, puisqu'on y trouve aussi des séquences de found- footage habituellement plus présentes dans les films d'horreur comme Le Projet Blair Witch. Ce grand bazar de cinéma et de rires potaches fait un carton et fonctionne, il faut bien le dire, à merveille.

Avec plus de 2 millions d'entrée en France, le film réalisé par Nicolas Benamou et Philippe Lacheau est un carton. "Et si on faisait une suite ?" se disent les producteurs. Voilà qui tombe bien, Lacheau et son frère Pierre, déjà scénaristes du premier, avaient commencé à plancher sur un deuxième volet avant même la sortie de celui-ci. Pour Babysitting 2, on change de continent et de personne perdue. Au revoir la France, bonjour l'Amérique du sud ! Oubliez l'enfant mal élevé, faites place à la grand-mère imbuvable !

On y suit donc Sonia (Alice David) qui souhaite présenter Franck (Philippe Lacheau) à son père Jean-Pierre (Christian Clavier), directeur d'un hôtel écologique au Brésil. Un voyage d'abord privé où toute la bande se retrouve finalement pour y passer des vacances de rêve. Enfin, ça, c'est sur le papier et les brochures touristiques. Un matin, les garçons partent en excursion dans la forêt amazonienne. Jean-Pierre leur confie sa mère acariâtre Yolande (Valériane de Villeneuve). Le lendemain, ils ont tous disparu... Seul vestige de leur présence, une petite caméra qu'ils avaient amenée avec eux. Sonia et son père regardent la vidéo pour y trouver des indices. Ils découvrent que le groupe a vécu de nombreuses péripéties et qu'il ne va pas être facile de retrouver leurs traces.