Bad Boys sur TMC : Tchéky Karyo a failli mourir pendant le tournage du film

« Bad Boys » est un des grands classiques de Michael Bay. Porté par Will Smith et Martin Lawrence, le long-métrage raconte les aventures de deux flics totalement différents. Un buddy-movie qui a pourtant failli tourner au drame pour Tchéky Karyo.

Bad Boys : classique du cinéma d'action

Sorti en 1995, Bad Boys est un des films les plus célèbres de Michael Bay. Un long-métrage explosif porté par deux comédiens talentueux : Will Smith et Martin Lawrence. Le cinéaste s'approprie le concept de buddy-movie pour signer une comédie d'action culte, qui a par la suite débouchée sur deux suites. Produit par Sony Pictures, le film s'est avéré être un énorme succès au box-office, avec plus de 141 millions de dollars de recettes pour un budget de 19 millions. Pour son premier long-métrage, Michael Bay a frappé un grand coup et s'est imposé rapidement comme un cinéaste unique.

Tchéky Karyo a failli perdre la vie pendant le tournage

Michael Bay est un cinéaste qui ne tient pas forcément une très bonne réputation. Le réalisateur est connu pour ne pas prendre énormément de précautions pendant ses tournages souvent explosifs et dangereux. Les normes sanitaires, la sécurité de ses comédiens, ce n'est pas ses priorités. C'est déjà arrivé plusieurs fois que des acteurs frôlent la mort ou que des figurants ou des techniciens aient des accidents. Bad Boys ne fait pas exception à la règle puisque c'est l'acteur Tchéky Karyo qui est passé tout près de la mort.

Fouchet (Tchéky Karyo) - Bad Boys ©Sony Pictures

Ce comédien français incarne Fouchet, le méchant du premier opus de Bad Boys. Une expérience qui est restée gravée dans sa mémoire, mais pas forcément pour les bonnes raisons. En effet, Tchéky Karyo a failli mourir au cours d'une cascade assez périlleuse. Une séquence qui prend place lors du final du métrage, sur le tarmac d'un aéroport. Fouchet prend la fuite à bord d'une Cobra décapotable. Le personnage de Will Smith tente de l'intercepter et tombe du véhicule. Une cascade courte, qui dure une dizaine de secondes à l'écran, mais qui aurait pu s'avérer fatale pour Tchéky Karyo. L'acteur est souvent revenu sur cet accident évité de justesse :

C'était une grosse cascade. Le metteur en scène m'a un peu poussé à bout. Le cascadeur m'a demandé de ne pas aller trop vite parce qu'il avait peur de tomber sur les rames qui descendaient de l'avion. Il n'avait pas répété et il n'y avait rien pour le protéger. J'ai cherché à le protéger. Le metteur en scène s'en foutait car il disait : "c'est son métier, faut qu'il se démerde". J'ai pris les éclats du pare-brise en plein visage.

Michael Bay est réputé pour pousser ses acteurs à bout et leur demander parfois l'impossible. L'expérience de Tchéky Karyo sur Bad Boys confirme cette affirmation. Sur le tournage de cette scène en particulier, Tchéky Karyo refusait de conduire vite, pour ne pas faire prendre trop de risque au cascadeur. Le cinéaste a accepté de ne pas faire sauter ce dernier sur la voiture. En contrepartie il a toutefois exigé que Tchéky Karyo pilote très vite, malgré une route humide et dangereuse. Les consignes de sécurité et Michael Bay, ça fait deux...