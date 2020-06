Billy Elliot dimanche 14 juin sur Arte : l'histoire presque vraie de Jamie Bell

"Billy Elliot" est la définition même de la grande comédie dramatique britannique. Des rires et des larmes, une chronique sociale de premier ordre et un rapport à l'art de la danse unique incarné par le formidable Jamie Bell. À (re)voir ce dimanche 14 juin à 20h55 sur Arte.

Il y a vingt ans sortait au cinéma le film Billy Elliot, réalisé par Stephen Daldry et avec la révélation Jamie Bell. Cette comédie dramatique très réussie raconte l’histoire de Billy, un jeune garçon issu d’un milieu ouvrier. L’action se déroule à Durham en 1984, en pleine grève des mineurs. Le père de Billy le pousse à faire de la boxe en imaginant les sortir ainsi de leur précarité, mais Billy est très attiré par la danse… La suite est un grand moment de cinéma, avec une belle histoire d’émancipation et de détermination, sur fond de crise sociale historique.

Pour la chair de cette crise, le frère (Jamie Draven) et surtout le père de Billy (Gary Lewis) sont inoubliables. Génie du metteur en scène et prouesse du film, le remarquable casting s’efface complètement pour incarner cette belle histoire. Gary Lewis comme Julie Walters mettent ainsi en lumière le jeune Jamie Bell, qui se révèle lui sous les traits de Billy Elliot.

Billy Elliot : une histoire presque vraie pour Jamie Bell

Jamie Bell, aujourd’hui âgé de 34 ans, en avait 14 à l’époque de la sortie du film. Il lui faudra attendre plusieurs années pour se défaire progressivement de ce rôle qui lui collait à la peau. Pour conjurer cette image de jeune garçon iconique du cinéma britannique, dans une moindre mesure mais à l’image aussi de Daniel Radcliffe avec Harry Potter, il s’est récemment offert un duo de films indépendants très sombres : Skin et Donnybrook.

Pour incarner Billy Elliot, Jamie Bell aura été choisi parmi plus de deux mille jeunes garçons. Il fallait effectivement trouver un garçon sachant danser et faire l’acteur, qu’il soit originaire du Nord-Est pour l’accent, qu’il ait l’âge correspondant et la maturité… C’est là que la réalité rejoint la fiction puisque Jamie Bell pratique intensivement la danse depuis ses six ans ! Comme il le raconte dans le making-of ci-dessous (vers 6'50), il a pu vivre vis-à-vis de ses amis une solitude liée à la pratique d’une activité qui est culturellement rapportée à la féminité. Mais dans une proportion évidemment bien moins violente et conflictuelle que celle montrée dans Billy Elliot...

Il faut dire qu’au sein de sa famille, sa grand-mère, sa mère et sa soeur sont danseuses. Par ailleurs, avant donc de devenir - très tôt - entièrement acteur et jeune espoir d’Hollywood, il aura été élève de la Stagecoach Theatre School de Billingham, et membre du National Youth Music Theatre.

Film sur une famille, sur une époque, sur des gens formidables malgré tout, l’émotion de Billy Elliot vient pour beaucoup de ce très fort et authentique rapport à la danse et au spectacle. Avant de devenir un réalisateur reconnu et multi-récompensé, Stephen Daldry a longtemps été le directeur artistique de prestigieux théâtres, notamment le Royal Court Theatre, et s’est formé dans sa jeunesse auprès d’un clown en Italie, après de très sérieuses études de théâtre.

Pour parfaire cette relation idyllique avec les arts du spectacle, il y eut dès 2005 une adaptation en comédie musicale, mise en scène par le réalisateur et le chorégraphe du film eux-mêmes pour la première. En 2018, le show Billy Elliot, the Musical avait été vu par plus de 12 millions de spectateurs et distingué par plus de 80 récompenses.

Billy Elliot, de Stephen Daldry, est à (re)voir ce dimanche 14 juin à 20h55 sur Arte.