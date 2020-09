Black Panther dimanche 20 septembre sur TF1 : qui pour succéder à Chadwick Boseman dans la suite ?

On apprenait il y a quelques semaines la triste nouvelle de la mort de Chadwick Boseman, l'interprète de "Black Panther". Alors que la suite est prévue pour 2022, Marvel va devoir lui trouver un successeur.

Black Panther : félin pour l'autre

Black Panther est un long-métrage réalisé par Ryan Coogler. Il s'agit d'une adaptation cinématographique du personnage de BD créé par Stan Lee et Jack Kirby en 1966.

L'histoire se situe au royaume du Wakanda, un pays africain quasiment inconnu du monde extérieur. Si le peuple cultive ce secret, c'est qu'il s'y cache des réserves incroyables d'un des matériaux les plus durs et rares au monde : le vibranium. Au début du film, la nation accueille son nouveau roi, T'Challa (Chadwick Boseman), qui va devoir défendre le territoire qui se retrouve sous les attaques de ceux qui veulent mettre la main sur le fameux métal, que ce soient de nouveaux ennemis (Andy Serkis) ou d'anciens alliés (Michael B. Jordan).

Nous retrouvons également au casting Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett et Forest Whitaker.

Produit pour $200 millions, le film en a rapporté $1,3 milliard dans le monde. En plus de ce succès publique, le long-métrage a également été honoré de plusieurs Oscars : ceux des meilleurs décors, des meilleurs costumes et de la meilleure musique de film.

Le Wakanda pleure son roi

On apprenait en effet, le 28 août dernier, la mort de Chadwick Boseman à 43 ans. Un nouvelle qui a secoué la planète cinéma et le cœur des nombreux fans de l'acteur. L'Américain a succombé à un cancer du colon après 4 ans de lutte face à la maladie. Un casse-tête se dresse aujourd'hui face à Disney et Marvel : comment faire Black Panther 2 sans le comédien dans le costume iconique du héros ? Sachant que cette suite est d'ores-et-déjà prévue pour une sortie le 4 mai 2022. Le tournage devrait même commencer en mars 2021.

Deux solutions s'offrent donc à eux.

La première existe mais on voit très mal comment le public pourrait même accepter l'idée : engager un autre acteur pour jouer T'Challa. Faire ainsi pourrait être ressenti comme une trahison au destin tragique de Chadwick Boseman. L'homme est devenu une légende, et on ne touche pas aux légendes.

La deuxième solution serait de continuer l'aventure avec un autre habitant du Wakanda assez digne pour porter le costume de la panthère noire. Une situation qui a déjà eu lieu dans les comics et qui sonne comme la porte de sortie idéale. En effet, dans la BD, c'est Shuri, la sœur de T'Challa qui se retrouve à la tête du pays alors que son frère est souffrant. Elle se montre digne de devenir Black Panther.

Interprété dans le film par Letitia Wright, son personnage possède une grosse côte d'amour depuis le premier film. Elle est drôle, intelligente, forte et reine de la répartie. Après Captain Marvel, ce serait de plus le deuxième film Marvel à confier le premier rôle à une femme. Ce serait de surcroît une femme d'origine africaine, ce qui serait une première pour la compagnie. D'autres femmes fortes du royaume issues du film pourraient partager le haut de l'affiche avec elle. Les farouches Okoye (Danai Gurira) et Nakia (Lupita Nyong'o) pourraient former avec Shuri un trio parfait sur lequel baser cette suite.

Réponse dans 2 ans

A la sortie de Black Panther, beaucoup avait salué le film, soulignant la rareté des super-héros afro-américains au cinéma. Sa suite pourrait aller encore plus loin. Les décideurs de chez Marvel doivent déjà être en train de réfléchir à tout ça. Quel que soit leur choix, le long-métrage à nouveau mis en scène par Ryan Coogler sera un des événements de 2022.