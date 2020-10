Blue Steel sur Arte : "Halloween" a-t-il inspiré le film policier avec Jamie Lee Curtis ?

"Blue Steel" de Kathryn Bigelow est un thriller dans lequel Jamie Lee Curtis est poursuivie par un tueur en série. Ce scénario ne vous rappellerait-il pas un peu "Halloween, la nuit des masques" ?

Blue Steel : c'est quoi ce film ?

Blue Steel est un thriller écrit et réalisé par Kathryn Bigelow en 1990.

On y suit Megan Turner (Jamie Lee Curtis), une jeune recrue de la police new-yorkaise. Lors de sa première patrouille, elle est confrontée à un cambrioleur violent qui braque une supérette. Quand l'homme se retourne et pointe son arme vers elle, elle l'abat de plusieurs balles. Il meurt sur le coup. Discrètement, un client vole l'arme du malfrat et le 44 Magnum qu'il tenait dans sa main disparait. Megan ne peut donc pas prouver qu'elle a agi en légitime défense. Elle est suspendue de ses fonctions sans attendre.

Le même jour, alors que la pluie recouvre la ville de son voile sombre, un passant est assassiné d'une balle sur laquelle le nom de la jeune policière est gravé. Megan ne sait comment réagir face à tous ces événements. Alors qu'elle voit sa vie professionnelle se compliquer, elle trouve du réconfort dans les bras d'un agent de change séduisant (Ron Silver) avec qui elle partage un taxi. Pourtant, ailleurs dans les rues de la Grosse Pomme, d'autres meurtres sont commis avec des balles frappées de son nom. Elle comprend rapidement qui est le meurtrier et un duel se dessine entre elle et le serial-killer qu'elle fascine.

Le casting est complété par Clancy Brown, Elizabeth Peña, Louise Fletcher, Philip Bosco, Kevin Dunn et Richard Jenkins.

Blue Steel est un film d'action qui tient avant tout sur son jeu du chat et de la souris plus que sur son histoire. Il n'y a en effet pas de longue enquête pour découvrir qui est le tueur. Le personnage de Jamie Lee Curtis découvre très vite l'identité du tueur et ses motivations. La seule question qui se pose alors est très simple : qui sera le premier à tuer l'autre ? Kathryn Bigelow se concentre sur la fascination que peuvent avoir les armes à feu sur les humains. Elle sonde la psychologie de ses personnages pour comprendre comment peut naître la violence. La réalisatrice filme cet affrontement avec style et des litres d’hémoglobine.

Bas les masques

A la sortie de Blue Steel, nombreux furent en effet les spectateurs et les critiques à faire une connexion avec un autre film de Jamie Lee Curtis. Ce dernier n'est autre que celui qui l'a rendue célèbre : le très culte Halloween, la nuit des masques de John Carpenter. Elle y jouait Laurie Strode à qui le géant masqué Michael Myers voulait régler son compte.

Il faut dire que les similarités sont assez évidentes bien que dans des environnements différents. L'héroïne est jouée par la même actrice. Elle y est poursuivie par un tueur sans pitié ni émotion qui est obsédé par sa cible. Kathryn Bigelow rafraîchit néanmoins la formule en y insufflant une intrigue plus sophistiquée. Mais il est vrai que, 12 ans après Halloween, son film aurait pu en constituer sa suite. Laurie, dans une envie de justice, y serait devenue policière. Michael l'aurait retrouvée à NY et sa chasse aurait pu continuer.

La franchise a été relancée en 2018 toujours avec Jamie Lee Curtis, mais sous les ordres cette fois de David Gordon Green. Son Halloween aura même deux suites à sortir prochainement, Halloween Kills et Halloween Ends.