Bodyguard sur TMC : le secret fou de l'affiche du film

"Bodyguard", réalisé par Mick Jackson, est un film culte des années 90. Sa bande-originale interprétée par Whitney Houston y est pour beaucoup. Son affiche pleine de romantisme aussi. Cette dernière a une histoire particulière, révélée par Kevin Costner.

Bodyguard : film culte des années 90

Bodyguard est un thriller romantique réalisé par Mick Jackson sorti en 1992. Le film suit le quotidien de Frank Farmer (Kevin Costner), un des meilleurs gardes du corps américains. L'homme a depuis longtemps prouvé sa valeur dans le métier, s'interdisant toute forme d'émotions susceptibles de nuire à son efficacité. C'est sa méthode pour ne pas trop s'attacher aux personnes qu'il défend. L'homme n'est pas non plus du genre à rechercher des contrats dans le show-business. On lui propose pourtant un contrat pour la protection de Rachel Marron (Whitney Houston), une comédienne et chanteuse menacée par un fan. Malgré l'attitude fantasque de sa cliente Frank accepte, bien qu'à contrecœur. Il change d'avis quand il apprend que l'artiste est mère de famille. Il demande néanmoins un salaire plus élevé que d'habitude.

Arrivé à la demeure de Rachel, Frank remarque que le matériel de sécurité n'est pas adapté à la situation. Il ordonne qu'on fasse des travaux pour sécuriser la maison. Pourtant, malgré ses efforts, la menace rode à l'extérieur.

Le casting est complété par Michele Lamar Richards, Ralph Waite, Gary Kemp, Bill Cobbs, Tomas Arana, Mike Starr, Christopher Birt, DeVaughn Nixon et Debbie Reynolds.

A sa sortie, le film n'est pas épargné par la critique. Pourtant, le succès est bien là et le film rapporte plus de $400 millions dans le monde. Il faut dire que la chanson de la bande originale, I will always love you, interprétée par Whitney Houston, passe en boucle à la radio. Un air de miracle alors qu'elle n'était pas au départ prévue dans le film. C'est Kevin Costner, pas convaincu par celle prévue dans un style country, qui propose la composition de Dolly Parton en remplacement. On peut dire que l'acteur a eu le nez fin. Ou plutôt les oreilles fines.

Un corps accord

Si la chanson a en effet beaucoup joué sur le culte qui entoure le film, c'est également le cas de l'affiche. Une ruelle sombre plongée sous la pluie et la nuit. Le garde du corps Frank Farmer qui porte dans ses bras et protège une Rachel Marron encore en tenue de scène. Il y a de la peur, un sentiment de courage et de romantisme. Elle est absolument parfaite pour résumer ce que le scénario du film va proposer au spectateur.

Et, là encore, c'est une idée qui vient de Kevin Costner, comme il l'expliquait à nos confrères d'Entertainment Weekly l'année dernière.

Alors que le tournage de la journée est fini, lui vient en effet cette image symbolique. Il va donc chercher le photographe Ben Glass, se positionne dans le décor et la photo est prise presque à la dérobée. Quand le photographe et l'acteur découvrent le cliché, ils en tombent amoureux et décident de le proposer pour en faire l'affiche. Il y a cependant un petit problème : ce n'est pas Whitney Houston, rentrée chez elle depuis longtemps, dans les bras du comédien, mais sa doublure ! Sa tête étant cachée dans son épaule, il est difficile de déceler la différence.

Kevin Costner propose alors la photo à la production qui, en toute logique, trouve bizarre que l'on ne voit pas le visage de Whitney Houston, tout en saluant les qualités du cliché. Des infographistes se lancent alors le défi d'intégrer le visage de la chanteuse sur le corps de sa doublure. Plusieurs maquettes sont envoyées à l'acteur qui n'en démord pas : rien ne sera plus parfait que la photo d'origine. Il insiste pour la garder telle quelle et finit par avoir gain de cause.

Le reste appartient à l'histoire des murs de chambres d'ados.