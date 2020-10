Camping 3 sur TF1 : quand un casting de figurants tourne au chaos !

"Camping 3" a fait rire des millions de spectateurs au cinéma en France lors de sa sortie en 2016. Pourtant, son casting en a fait pleurer des milliers tellement y régnait la panique.

Camping 3 : un succès de comédie

La saga Camping a été amorcée en 2006 sur une idée originale de Franck Dubosc et Fabien Onteniente. Le premier en est la tête d'affiche alors que le deuxième se place derrière la caméra. Le premier volet est un énorme succès avec plus de 5 millions de spectateurs. Trois ans plus tard sort Camping 2. Là aussi, le public est conquis par la comédie avec plus de 4 millions de billets vendus. De quoi laisser de la place à une nouvelle suite qui arrive en 2016.

Dans Camping 3, on suit une fois encore les tribulations de Patrick Chirac, l'habitué du camping des Flots bleus. Comme chaque année, il y retrouve ses amis de vacances, que ce soit Jacky (Claude Brasseur) et Laurette Pic (Mylène Demongeot) ou Paul Gatineau (Antoine Duléry). Pourtant, un groupe de personnes vient chambouler le quotidien bien huilé des habitués : les jeunes !

Le casting compte également Gérard Jugnot, Michèle Laroque, Leslie Medina, Louka Meliava, Jules Ritmanic, Cyril Mendy, Philippe Lellouche, Laurent Olmedo, Amélie Robin, Abbes Zahmani, Bernard Montiel et Cristiana Réali.

Cette idée de mettre en opposition les anciens et les ados vient de Kev Adams qui l'a suggérée à Franck Dubosc. Le comédien a trouvé le concept parfait pour en tirer le noyau de la comédie. Le film a rassemblé plus de 3 millions d'entrées en France. On a longtemps parlé qu'un quatrième épisode était en préparation. Hélas, le bide de All inclusive (630 000 entrées en 2019), projet suivant du duo Onteniente/Dubosc, a remisé au placard le projet pour plus tard.

Un casting qui tourne mal

S'il faut une anecdote pour montrer combien la saga Camping est populaire en France, il est intéressant de revenir sur une drôle de matinée vécue par la production. Pour le tournage, il y avait effectivement besoin de 300 figurants âgés de 6 mois à 16 ans. Un casting est donc organisé à la Teste-de-Buch, près d'Arcachon. C'est alors que les organisateurs assistent à l'impensable quand ils arrivent sur les lieux, alors que les portes ne sont pas encore ouvertes : des centaines de personnes sont déjà présentes devant le bâtiment, attendant 9h30 avec impatience pour passer le casting. Encore plus dingue, les minutes passant, la foule grandit pour atteindre bientôt près de 3 000 personnes ! Dans les rues, les extérieurs, les couloirs, les gens s'entassent alors en attendant le moment fatidique.

Avec la chaleur et la foule étant en majorité constituée d'enfants plus ou moins jeunes, les esprits s'échauffent et des accrochages éclatent. Voyant bien que la situation devient incontrôlable, la production n'a d'autre recours que d'annuler le casting et d'appeler la police municipale afin de gérer l'évacuation de la file d'attente et la circulation. Les tensions ont pourtant continué, nourries de la déception provoquée par l'annulation. Il y a eu des gifles, des insultes et beaucoup de fatigue. Heureusement, l'événement n'a pas dégénéré en bataille de rue !

Un nouveau casting de figurants eut lieu quelques mois plus tard afin de trouver des nudistes. La production, pour garantir le calme, a fait appel à la Fédération Française de Naturistes pour les aider.

Quand Patrick rencontre Brice ?

Franck Dubosc a par ailleurs révélé une anecdote qui va faire pleurer les fans de Camping et Brice de Nice. Le tournage des deux films s'est déroulé en même temps et au même endroit en 2015 en Gironde. L'acteur s'est donc retrouvé au téléphone avec Jean Dujardin pour discuter d'une idée. Les deux acteurs se mettent ainsi d'accord pour faire des cameos dans le film de l'autre. Patrick Chirac devait donc faire un tour dans Brice 3 et Brice un coucou dans Camping 3. Finalement, avec des plannings de tournage très serrés, cela n'a pas pu se faire, mais les séquences auraient pu être très drôles.