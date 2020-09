Captain America - Le Soldat de l'hiver, jeudi 10 septembre sur TMC : découvrez qui devait être le méchant principal

Quand "Captain America : le Soldat de l'Hiver" sort, nous sommes dans la première moitié du Marvel Cinematic Universe. Le personnage n'a eu que son origin story et une participation au premier "Avengers". Dans cette suite, il se confronte à un méchant qui aurait pu avoir une autre identité.

Captain America reprend du service pour stopper le Soldat de l'Hiver

Second film dédié au personnage éponyme, Captain America : Le Soldat de l'Hiver permet à Chris Evans de continuer à endosser le costume de l'un des héros majeurs de la première ère du Marvel Cinematic Universe - il est au même stade d'importance qu'Iron Man. Réalisé par Joe Russo et Anthony Russo, ce second épisode appartient à la phase 2 de l'univers étendu et se pose dans la continuité du premier Avengers. Pour resituer Captain America : First Avenger, il se déroule bien avant dans le passé, lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce nouveau film débute au moment où Steve Rogers apprend qu'une grande conspiration menace notre monde. Il s'associe avec Black Widow (Scarlett Johansson) et le Faucon (Anthony Mackie) pour arrêter un nouvel ennemi : Bucky Barnes, aussi connu comme le Soldat de l'Hiver. Un antagoniste qui est incarné par Sebastian Stan. Lui et le Faucon auront été secondaires pendant longtemps mais ils vont conjointement devenir très importants dans le développement futur du MCU grâce à la série dans laquelle ils vont s'illustrer ensemble. Elle sera à découvrir sur Disney+ et racontera l'après-Captain America.

Un film qui aurait pu avoir un autre méchant

La conception d'un film du MCU est très différente d'une autre, que l'on qualifiera de normale. Car chaque film doit avoir sa propre identité, en étant également une pièce qui s'insère dans l'ensemble, en rebondissant sur ce qui existe déjà et en posant les prémisses de ce qui va suivre. Ainsi, les scénaristes ne peuvent pas faire n'importe quoi ou ils risquent d'avoir des répercussions sur la durée. C'est sans doute ce qui a permis à Bucky Barnes de devenir le méchant de Captain America : Le Soldat de l'Hiver. Il a l'avantage d'être déjà connu par le public, qui a pu le voir dans First Avenger. Le personnage a un lien avec Steve Rogers, ce qui rend la tension dramatique encore plus épaisse. Mais ce n'est pas lui qui avait été prévu dans une précédente version du scénario. Les deux scénaristes, Christopher Markus et Stephen McFeely, ont songé à mettre M.O.D.O.K en face de Captain America.

Un adversaire qui opère dans un autre registre. Il est lié au Cube cosmique, un artefact qui permet à son possesseur de bénéficier de puissants pouvoirs. Plusieurs films du MCU se sont servis de cet élément, donc l'utilisation de M.O.D.O.K à cet instant aurait été logique quand on regarde d'un point de vue global. De plus, il s'est frotté à Captain America dans les comics ! Cependant, le désavantage aurait été d'avoir moins d'humanité dans la narration et les enjeux, au profit d'une ambiance davantage surnaturelle. Rien qu'avec son apparence, il n'a rien de bien humain. On le reconnaît avec sa grosse tête qui surplombe un petit costume. Avant de devenir cette chose, il était un homme dénommé George Tarleton. À la suite d'une expérience pour laquelle il était volontaire, il s'est transformé pour toujours.

Avant que le MCU n'existe, une adaptation d'Iron Man aurait pu voir le jour chez Universal et, là aussi, M.O.D.O.K était susceptible d'être le méchant. Après ces deux échecs, il va néanmoins pouvoir s'illustrer dans une série d'animation prévue sur Hulu. Ce sera l'occasion de découvrir le personnage pour ceux qui ne le connaissent pas.