C'est quoi cette famille?! sur W9 : comment le réalisateur est-il parvenu à créer sa "fratrie" ?

"C'est quoi cette famille?! " est une comédie feel good, au casting réunissant des acteurs et actrices confirmés et de nombreux enfants. Une situation pas évidente pour le tournage.

C'est quoi cette famille?! : bazar organisé

C'est quoi cette famille?! est une comédie française datant de 2016. Elle est réalisée par Gabriel Julien-Laferrière.

Le film raconte le quotidien de Bastien, 13 ans, au centre d'une famille recomposée. Après de nombreux divorces et remariages de ses parents, il est maintenant entouré de 6 demi-frères et sœurs mais aussi de 8 "parents" et autant de maisons. Le jeune garçon rentre au collège et est fatigué d'être balloté d'un foyer à un autre, finissant même par ne plus savoir où il est quand il ouvre les yeux le matin. Tous les enfants de la famille en ont un peu marre de cette situation qui finalement les handicape plus que leurs parents. Après une concertation, les enfants décident de faire la révolution. Et si c'était maintenant aux parents de faire des efforts ? Les plus jeunes se retrouvent donc à squatter et vivre dans un immense appartement de presque 300m². Si leurs parents veulent les voir, ce sera désormais à eux de se déplacer.

C'est quoi cette famille?! © Rézo Productions

Si cette comédie met en avant des enfants, son casting d'adultes est en tout point impressionnant. Nous avons en effet le bonheur de retrouver Caterina Murino, Julie Gayet, Julie Depardieu, Thierry Neuvic, Lucien Jean-Baptiste, Nino Kirtadzé, Philippe Katerine, Chantal Ladesou, Claudia Tagbo, et Arié Elmaleh.

Le réalisateur, déjà aux manettes de Neuilly sa mère ! et SMS, n'a pas eu peur de tourner avec un casting d'enfants. Une décision scénaristique qui a vite fait de compliquer la production.

Votre temps est compté

C'est quoi cette famille?! est en effet ce que l'on peut appeler un film choral tellement les personnages y sont nombreux à se croiser. Ne serait-ce que sur l'affiche, nous y trouvons 15 personnes, avec 8 adultes et 7 enfants. Il faut de plus savoir que faire tourner des mineurs dans un long-métrage est soumis en France à une législation très stricte.

Pendant longtemps, les enfants ne pouvaient tourner que 4h de suite par jour, et pas une minute de plus. Après le tournage en France d'Hugo Cabret de Martin Scorsese en 2011, la règle s'est quelque peu assouplie. Si les 4h durent toujours autant, elles peuvent néanmoins être maintenant coupées en moitiés. De cette façon, les acteurs en herbe peuvent tourner 2h le matin et autant l'après-midi. Il faut, quoi qu'il arrive, une interruption de 3h entre les deux sessions. Sur le plateau de C'est quoi cette famille?!, il y avait certains jours un professeur présent sur place pour faire cours entre les prises de vue. Car tous les enfants étaient également scolarisés.

C'est quoi cette famille?! © Rézo Productions

La nouvelle loi leur permet néanmoins de tourner également pendant la moitié des vacances. Le réalisateur a commencé à tourner fin août avant que les jeunes fassent leur rentrée. Ils sont ensuite revenus jusqu'à mi-octobre. Pour faciliter encore plus son tournage, Gabriel Julien-Laferrière avait pris les devants en réunissant ses apprentis avant même que la première scène soit mise en boite. Pour adoucir les prises de becs dont il fut au départ le témoin, le metteur en scène a eu l'idée de mettre en place une sorte de week-end d'intégration.

Il a donc loué un gîte à la campagne et a réuni tout ce petit monde turbulent afin de faire plus ample connaissance. Afin de renforcer les liens entre ces jeunes qui sont censés être frères et sœurs, ils ont tous dormi ensemble dans un grand dortoir. Même s'ils n'étaient au départ pas très à l'aise, une nuit à papoter entre eux a eu l'effet escompté. Le lendemain matin, c'était une famille.

L'expérience sur C'est quoi cette famille?! a été finalement tellement positive, qu'une suite a été tournée, intitulée C'est quoi cette mamie?!, sortie en 2019. Le troisième volet, C'est quoi ce papy?! est prévu pour le 11 août 2021.