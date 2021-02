Charlie et la chocolaterie sur TFX : les dessous étonnants de la création des Oompa Loompas

Tim Burton n'avait pas encore entamé sa perte de vitesse quand il a fait "Charlie et la chocolaterie". Son compère Johnny Depp était, lui, toujours en odeur de sainteté à Hollywood. Découvrez comment ont été créés les étranges Oompa Loompas qui travaillent pour Willy Wonka.

Charlie et la chocolaterie : Tim Burton touche à une oeuvre littéraire culte

Sorti en 2005, Charlie et la chocolaterie est le dixième long-métrage de fiction de Tim Burton. Un film pour lequel il a une nouvelle fois collaboré avec Johnny Depp. Son acteur fétiche, qu'il a déjà dirigé trois fois avant ça et qu'il retrouvera encore par la suite. La star est au sommet de sa gloire dans les années 2000, bien aidée par le succès de la saga Pirates des Caraïbes. Cette adaptation d'un roman culte de Roald Dahl avait tout pour fonctionner.

Le scénario met en avant le jeune Charlie Bucket (Freddie Highmore), un petit garçon d'une famille modeste qui vit à proximité d'une chocolaterie menée par le mystérieux et excentrique Willy Wonka. Mais ce dernier a fermé les portes de son entreprise au public, après des problèmes d'espionnage. Renfermé sur lui-même, le créateur décidé un jour de donner l'opportunité à quelques privilégiés de pénétrer dans son antre. Cinq tickets sont placés dans des tablettes de chocolat. Charlie tente sa chance mais n'est pas récompensé. Sur un coup de chance, il tombe sur un billet dans la rue et s'offre une dernière tablette, qui détient le fameux sésame. Le jeune garçon va avoir la joie de passer un moment inoubliable dans un monde surprenant. Et aussi de décrocher une récompense inattendue qui va changer sa vie à jamais.

Charlie et la chocolaterie ©Warner Bros. France

Le secret de fabrication des Oompa Loompas

Derrière les murs de la chocolaterie se cachent des choses étonnantes. Willy Wonka a notamment réussi à dompter des écureuils pour qu'ils trient les noisettes. Nous vous avions d'ailleurs raconté comment la production avait réussi à dresser ces petits animaux. Le metteur en scène a aussi eu une exigence spécifique en ce qui concerne les étranges Oompa Loompas. Ces petits êtres ont été découverts par Willy Wonka et sont devenus ses ouvriers. Après les affaires d'espionnage, l'homme ne faisait plus confiance à personne et avait licencié tout le monde - y compris le grand-père de Charlie. Les Oompa Loompas ont accepté de travailler et sont rémunérés avec des fèves de cacao. Un aliment qu'ils adorent par-dessus tout et qu'ils sont heureux de consommer en permanence.

Oompa Loompa (Deep Roy) - Charlie et la chocolaterie ©Warner Bros. France

Pour donner vie à ces figures importantes dans Charlie et la chocolaterie, Tim Burton a fait appel à Deep Roy. Un acteur avec qui il avait déjà tourné dans le passé. On a pu le voir, chez lui, dans Big Fish et La Planète des singes. Il est aussi apparu dans les trois films du reboot Star Trek, dans la peau de Keenser. Deep Roy n'a pas incarné un seul Oompa Loompa, il leur a donné vie à tous ! Et quand on sait qu'ils sont nombreux, on peut dire que la tâche n'était pas mince. Il aura alors passé du temps à répéter les mêmes mouvements puis, à l'aide de trucages numériques, chaque Oompa Loompa s'est vu attribuer une performance différente.

Une démarche qui permettait à chaque bonhomme d'avoir une singularité à l'écran. Vous pourrez vous prêtez à l'exercice de les observer avec attention lorsqu'ils interviennent et vous verrez le sens du détail qu'apporte cette idée. Deep Roy a été récompensé pour cette performance en encaissant un chèque d'un million de dollars. Une broutille, quand on sait que le budget se situe dans les 150 millions de dollars (hors frais promotionnels).