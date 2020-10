Cinquante nuances plus claires sur TF1 : cet objet coquin que Dakota Johnson a gardé du tournage

"Cinquante nuances plus claires" est le dernier épisode de la trilogie "Cinquante nuances de Grey" qui a offert une renommée internationale à Dakota Johnson. Elle a même ramené du tournage un objet un peu coquin.

Cinquante nuances plus claires : cuir à feu doux

En 2011, la romancière anglaise E.L James sort discrètement sur son site Internet un roman du nom de Cinquante nuances de Grey. Il est suivi de deux suites, Cinquante nuances plus sombres, et Cinquante nuances plus claires. Son œuvre vendue finalement à plus de 150 000 millions d'exemplaires depuis, l'écrivaine peut dire au revoir à la discrétion. Les droits d'adaptation cinématographique sont rapidement cédés et les films seront tournés entre 2015 et 2018, rapportant plus de 1,3 milliards d'euros dans le monde. Mais que raconte donc cette histoire qui semble autant fasciner ?

Il s'agit, évidemment, d'une histoire d'amour. Mais elle n'est vraiment pas comme les autres. On y suit en effet Anastasia Steele (Dakota Johnson) qui accepte de remplacer sa colocataire malade, Katherine, pour interviewer l'homme d'affaires et milliardaire Christian Grey ( Jamie Dornan). L'homme, en plus d'être un modèle de réussite, se montre également séduisant et mystérieux. La jeune femme se sent troublée et intimidée face à lui. Pourtant, de fil en aiguille, les deux se revoient et tombent amoureux. La jeune femme, innocente et inexpérimentée, va alors découvrir que Christian cache une face plus sombre de sa vie sexuelle : il est adepte du BDSM. Anastasia sera-t-elle prête à plonger dans cet univers différent par amour ?

Au début du troisième film, il semble que Mlle Steele s'y soit acclimatée puisqu'elle est devenue Mme Grey. Le quotidien du couple marié va toutefois être chahuté par la jalousie des autres et des trouble-fête venus du passé.

Le troisième film est réalisé par James Foley, déjà metteur en scène du précédent. On retrouve au casting Eric Johnson, Eloise Mumford, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk, Max Martini, Callum Keith Rennie, Bruce Altman, Arielle Kebbel, Robinne Lee, Brant Daugherty, Kim Basinger et Marcia Gay Harden.

Objet fétiche

Le film fonctionne en effet sur un savant mélange de romantisme soft et de séquences érotiques gentiment sadomasochistes et très stylisées. Il y des scènes de sexe, mais elles restent là aussi assez nuancées. Le film n'étant qu'interdit aux moins de 12 ans, cela vous donne une idée du degré d'images choquantes qu'il peut contenir.

Ces scènes-là ont tout de même énervé une personne plus que les autres : l'actrice Dakota Johnson elle-même ! Elle a confié que certaines séquences ont nécessité plus de 7h de tournage, ce qui finissait par devenir assez inconfortable.

Malgré ces désagréments de production, la jeune actrice peut remercier la trilogie conclue avec Cinquante nuances plus claires de lui avoir offert une notoriété internationale. Johnson en a même rapporté un souvenir symbolique qu'elle garde précieusement chez elle. Elle a effectivement confié à nos confrères de Glamour qu'elle avait ramené un fouet du tournage. Histoire de clarifier les choses concernant sa propre vie privée, elle rapporte tout de même que ce dernier est dans son garage et qu'il prend la poussière. Elle a néanmoins d'autres souvenirs du film qu'elle a vraiment utilisés puisqu'elle a ramené, pas toujours avec le consentement de la chef costumière, des sous-vêtements portés par son personnage.

Fatiguée par le tournage de ces trois films au fort retentissement médiatique, la fille de Don Johnson et Melanie Griffith a enchaîné depuis avec des longs-métrages à moins gros budget.