Cloclo jeudi 18 juin sur TMC : comment Jérémie Renier s’est-il préparé pour le rôle ?

« Cloclo », le biopic sur Claude François réalisé par Florent-Emilio Siri, est rediffusé ce jeudi 18 juin sur TMC à 21h15. Pour incarner l’interprète de « Magnolia for Ever », le comédien Jérémie Renier s’est préparé intensivement pendant de longs mois, au point de devenir obsédé par l’icône.

Cloclo : une exploration du mythe Claude François

Sorti en 2012, Cloclo revient sur la vie d’une icône de la chanson française. De son enfance en Egypte à sa brève rencontre avec son idole Frank Sinatra, en passant par sa jalousie maladive, son obsession du contrôle et son rapport au sexe, le biopic de Florent-Emilio Siri explore en profondeur le mythe Claude François. Entraînant et porté par des idées de mise en scène impressionnantes, le long-métrage retranscrit le train de vie effréné d’un artiste aux nombreux complexes, décédé brutalement à l’âge de 39 ans le 11 mars 1978.

La préparation intensive de Jérémie Renier pour Cloclo

Si la réussite de Cloclo doit beaucoup à la qualité de la mise en scène et au travail de documentation sur l’artiste, le long-métrage ne serait évidemment pas le même sans la performance habitée de Jérémie Renier. Entouré de Benoît Magimel, Monica Scattini, Ana Girardot et Joséphine Japy, le comédien danse, chante, virevolte, explose et s’effondre. Au cours d’un entretien accordé à L’Express en 2012, l’acteur révélait avoir été littéralement obsédé par l’interprète de Comme d’habitude durant la préparation et le tournage du film :

J'ai vécu avec lui pendant un an. J'avais ses photos partout dans ma loge. Dès que j'avais une minute, je le regardais. Ses interviews, la façon dont il bougeait, ses regards... C'était devenu ma drogue. Il fallait que je regarde du Claude François, que j'écoute du Claude François, que je dorme avec sa voix.

Décrit comme « un acteur extraordinaire » et « un gros bosseur » par Florent-Emilio Siri, Jérémie Renier n’a pas ménagé ses efforts pour se fondre dans la peau du Mal-aimé. Pour adopter le timbre de voix de Claude François et maîtriser parfaitement ses mélodies et intonations — et ce même s’il a eu recours au playback —, le comédien a pu compter sur la présence d’un professeur de chant. L’acteur a également été formé à la batterie, aux percussions ainsi qu’à la danse, discipline dans laquelle l’artiste excellait. Un véritable processus de « clodification », au sujet duquel Jérémie Renier avait déclaré auprès de L’Express :

La phase préparatoire a duré environ six mois. J'ai appris toutes ses chansons, travaillé la voix, le corps, l'esprit de Claude François. À partir d'un moment, j'avais tellement emmagasiné Claude que j'ai pu m'amuser avec lui. Florent me disait que j'étais encore plus Claude quand je partais en impro. Mais j'avais quand même besoin d'un sas afin d'entrer dans le personnage. Le matin, j'arrivais une heure avant toute l'équipe. Je chauffais ma voix avec Daniel Lucarini, mon coach vocal. Sur le plateau, il y avait toujours deux chaises, une pour moi et une pour Claude. Parfois, quand je devenais lui, j'avais le droit de m'asseoir dessus.

Cloclo est à voir ou revoir ce jeudi 18 juin sur TMC, à partir de 21h15.