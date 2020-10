Coco sur M6 : les meilleures références cachées du film

Le film d'animation Pixar "Coco", diffusé sur M6 ce jeudi 29 octobre, regorge de détails subtils très bien dissimulés. Les avez-vous remarqués ?

Alors que le film d'animation Pixar "Coco" est diffusé ce jeudi 29 octobre sur M6, c'est l'occasion de sortir la loupe et de rechercher les principales références de ce film, communément appelé "easter egg".

Un film qui retrace des légendes mexicaines

Réalisé par Lee Unkrich en fin d'année 2017, Coco est le 19e film d'animation des studios Pixar qui met la lumière sur une fête mexicaine bien connue outre-atlantique : Dia de los Muertos. Chaque année le 2 novembre, cette célébration a pour rôle de rendre hommage aux ancêtres tout en joie, en fête et en musique. Seulement dans la famille Rivera, la réalité est toute autre. En effet, l'histoire suit un jeune mexicain du nom de Miguel qui ne cherche qu'à faire de la musique à tout prix, contre l'avis de sa famille. En désobéissant à sa grand-mère, il s'en va sur la place fêter Dia de los Muertos, seulement, il n'a pas de guitare. Il va alors emprunter (pour ne pas dire voler) la guitare du grand Ernesto de la Cruz, star incontestée du village de Santa Cecilia. Seulement, en ayant "emprunté" cette guitare, il va se retrouver dans un autre monde, un monde où les défunts viennent rendre visite à leur famille qui les honore. Il va alors devoir trouver un moyen de revenir dans la réalité à laquelle il appartient.

Coco, poule aux œufs d'or d'easter egg

En plus du contexte géographique et culturel qui rend hommage à l'histoire du Mexique, le film d'animation n'est pas non plus avare en références cachées aussi bien au sein même de l'univers Pixar, tout en n'oubliant pas de mentionner secrètement des classiques cinématographiques et artistiques.

Pour rester dans le thème des légendes mexicaines, Coco permet d'en apprendre plus sur les alebrijes, ces esprits représentés de façon très colorée qui guident les âmes des défunts. En effet, alors que Miguel s'en va sur la place, il passe devant une table qui est pleine de figurines d'alebrijes. Cependant, en faisant attention, un petit poisson-clown est déposé sur la gauche de la table ainsi qu'un poisson-chirurgien, au centre, une référence directe au film Le Monde de Nemo. Sur cette table, il y a également un rat et un requin baleine respectivement liés aux films Ratatouille de Brad Bird et Le Monde de Dory d'Andrew Stanton. Petit lien avec la suite du film, sur cette table sur trouve aussi un alebrije d'un tigre ailé qui n'est autre que Pepita, l'alebrije de Mama Himelda, l'arrière-arrière grand-mère de Miguel.



Au même moment, accrochées sur la devanture d'un magasin, des piñatas à l'effigie de Bob Razowski, Buzz l'éclair et Woody sont identifiables.

Une référence au personnage de Flash McQueen du film Cars : Quatre Roues de John Lasseter est également présente en chaussures stylisées aux pieds d'un petit cousin de Miguel.

Pour les plus connaisseurs d'entre vous, le film Coco n déroge pas à la règle de la Luxo Ball et de "A113" et du camion de chez Pizza Planet qui sont trois des éléments incontournables des easter egg chez Pixar. La Luxo Ball est en lien avec le court-métrage d’animation Luxo Jr., une des première productions du studio. "A113", quant à cette symbolique, elle représente beaucoup pour le studio puisque cette salle est tout simplement la salle de l'Institut des arts de Californie dans laquelle se retrouvait John Lasseter ou encore Pete Docter, ce dernier que l'on retrouvera à la réalisation du futur film Pixar Soul qui devrait sortir le 25 décembre sur Disney+. Le camion de Pizza Planet est quand à lui un élément présent depuis le premier Toy Story, Pizza Planet étant un fast-food dans lequel se trouve Andy et Sid.



On peut donc retrouver"A113" écrit sur un des nombreux albums d'Ernesto De la Cruz.

Le camion de Pizza Planet est présent au début du film passant devant la maison des Rivera.

La Luxo Ball est, elle, visible dans l'atelier de travail de Frida Kalho, célèbre peintre mexicaine du 20ème siècle.

Par ailleurs, cet atelier regorge d'easter egg en tout genre. En effet, en plus de Frida Kahlo et de la Luxo Ball, une référence au film Shining est cachée.

L'artiste peintre mexicaine était en train de peindre un tableau dans lequel se trouvent des jumelles, étrangement ressemblantes aux jumelles du film de Stanley Kubrick.

Une des autres règles de Pixar en terme de connexion est de laisser un élément qui annonce le film qui suit. Dans le cas présent, le film qui suivait Coco en terme de date de sortie est Les Indestructibles 2. Une affiche stylisée de ce film est présente sur le mur d'une ruelle dans le monde des défunts.

Coco n'est donc pas avare en terme de références cachées, cette liste est évidemment non-exhaustive.

Il ne vous reste plus qu'à sortir vos loupes et comme le dit Ernesto De La Cruz : "Sachez saisir l'opportunité" en découvrant tous ces petits éléments qui font la joie des fans de Pixar.