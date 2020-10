Comancheria sur France 3 : que signifie le titre du film ?

Dans « Comancheria », deux frères braqueurs sont poursuivis par un Ranger sur le déclin mais toujours coriace, et son partenaire. À quoi fait référence le titre français du film, initialement choisi par le réalisateur David Mackenzie mais refusé aux États-Unis ?

Comancheria : Jeff Bridges à la poursuite de deux frères braqueurs

Sorti après Sicario et avant Wind River, Comancheria est le deuxième volet de la trilogie du « Nouvel Ouest » du scénariste Taylor Sheridan, centrée sur les frontières américaines. Le long-métrage plonge le spectateur dans l'ouest du Texas, où la pauvreté et la chaleur écrasante règnent.

Pour éviter la saisie de leur demeure familiale après la mort de leur mère, Toby (Chris Pine) et Tanner Howard (Ben Foster) se lancent dans une série de braquages d’établissements appartenant à la même banque. Ils sont rapidement pris en chasse par deux Rangers, incarnés par Jeff Bridges et Gil Birmingham, qui se fient avant tout à leur instinct et à leur connaissance des terres pour flairer les deux criminels.

Évitant tout manichéisme et ne tombant jamais dans la surenchère lorsqu’il met en avant son propos social, Comancheria est une réussite efficace et poignante. Le réalisateur David Mackenzie (Perfect Sense, Les Poings contre les murs) expose les raisons pour lesquelles deux taiseux s’en prennent à un système qui les lessive, sans les excuser ni les accabler. Pour expliquer leurs choix, le cinéaste se contente de laisser évoluer ses personnages dans des paysages secs, épurés et misérables, auxquels le titre français fait directement référence. Dans cette ambiance à la croisée du western et du film de braquage, l’impérial Jeff Bridges traîne sa carcasse, désabusé mais déterminé, et signe son grand retour dans une œuvre évoquant La Dernière séance et Le Canardeur.

Un titre évocateur

Aux États-Unis, les exécutifs ont préféré le titre Hell or High Water, que l’on pourrait traduire par « Contre vents et marées », à Comancheria. Ce dernier a néanmoins été approuvé en France, pour le plus grand plaisir de David Mackenzie. En 2016, le réalisateur déclarait lors d’une rencontre (via Écran Large) :

Comancheria était le titre originel. Je suis très honoré que ce soient les Français, qui aient choisi de revenir au titre d’origine. Ce sont les exécutifs américains qui ont fait ce choix. Aux Etats-Unis, ils « testent » les titres, et ils ont estimé que cette proposition, Hell or High Water fonctionnait mieux sur le public. (…) Mais avec Comancheria, on rentre vraiment au cœur du territoire américain, ce qui est le projet du film par extension. C’est évocateur, on pense à ces territoires, perdus, repris, volés, c'est un espace dévolu aux damnés. Et j’aime les titres qui tiennent en un mot.

Si le cinéaste a un attachement particulier pour le titre français, c’est parce qu’il définit l’environnement dans lequel se joue la traque entre les Rangers et les braqueurs. La Comancheria est la région qui englobe, entre autres, le Nouveau-Mexique et l’ouest du Texas. Jusqu'aux années 1860, ces territoires étaient occupés par les Comanches. Avant l’arrivée de la tribu venue de l’actuel Wyoming, la région était majoritairement peuplée par les Apaches, et était alors appelée Apachería. Elle est aujourd’hui fortement marquée par la précarité et la pauvreté.