Contre-enquête sur Chérie 25 : comment Jean Dujardin s'est préparé au rôle ?

Sorti en 2007, "Contre-Enquête" fut l'une des premières occasions pour Jean Dujardin de délivrer une composition plus dramatique qu'à l'accoutumée. Seulement, pour jouer un flic, il s'est donné les moyens et a suivi une préparation drastique, tant physiquement que moralement...

Contre-enquête : récit d'un ancien flic

Pour le film, Franck Mancuso a dû user de sa propre expérience de vie. En effet, le réalisateur a passé une bonne vingtaine d'années dans la police. D'abord à la Brigade des Stups du 36, Quai des Orfèvres, il rejoint par la suite la Division Nationale Antiterroriste puis l'Office Central de Répression du Banditisme. Ce métier va lui servir dans son écriture pour des séries telles que Commissaire Moulin et Adresse Inconnue, mais aussi des films tels que 36, Quai des Orfèvres (où il retrouvera un autre ancien flic devenu réalisateur : Olivier Marchal) et Contre-Enquête, donc.

Pour sa première réalisation, Franck Mancuso suit le Capitaine Malinowski qui travaille à la Crim'. Un beau jour, il est confronté à "l'affaire" la plus éprouvante de sa carrière. En effet, sa propre fille se fait violer puis assassiner. Très rapidement, ses collègues mènent l'enquête et un homme, Daniel Eckmann, est arrêté puis condamné. Seulement, ce dernier clame son innocence et décide d'envoyer une lettre au Capitaine Malinowski. Malgré sa détresse, le père de la victime décide de reprendre l'affaire afin de trouver le réel coupable.

Au casting, on retrouve Jean Dujardin mais également Laurent Lucas, Agnès Blanchot, Aurélien Recoing, Jacques Frantz, et Jean-Pierre Cassel.

Contre-enquête ©M6Films

De Brice de Nice à Contre-Enquête

On pense souvent que Contre-Enquête est le premier rôle à contre-emploi de Jean Dujardin. Pourtant, il tente déjà le pari en 2004 avec Le Convoyeur. Sorti des spectacles des Nous C Nous, de ses premiers sketches où il met en scène son personnage culte de Brice de Nice ainsi que de la série Un Gars, Une Fille, il délivre donc une composition dramatique pour la première fois. Il ne le sait pas encore mais sa performance sera déterminante pour obtenir 3 ans plus tard le rôle principal de Contre-Enquête. En effet, Franck Mancuso affirmera que ce ne sont pas les succès de Brice de Nice ou bien encore OSS 117 Le Caire : Nid d'Espions qui l'ont motivé à recruter Jean Dujardin, mais bien Le Convoyeur.

Pour se plonger dans le rôle, l'acteur va alors faire un stage au 36, Quai des Orfèvres et rencontrer les anciens collègues policiers du réalisateur. Comme il l'explique sur le plateau de l'émission On a tout essayé, ce fut un exercice enrichissant pour lui :

Ce fut une expérience interessante car j'ai appris des choses nouvelles. J'ai été très bien accueilli là-bas. J'ai beaucoup regardé et beaucoup observé comment ils travaillaient. Au final, je me suis rendu compte que ce n'était au final que des gens normaux : des amis, des pères de famille, des hommes avec des cravates...

En outre, Jean Dujardin a également suivi un entrainement physique intensif pour mieux se préparer physiquement au rôle. Chose étonnante pourtant : ce n'était pas indispensable pour le film. Cette préparation physique et morale va impressionner Mancuso qui déclarera souvent dans ses interviews que l'acteur aurait pu faire un très bon policier.

Un rôle sérieux pour un acteur enfin pris au sérieux

Contre-Enquête va définitivement montrer que Jean Dujardin peut disposer d'une palette plus dramatique qu'on ne le pensait. D'ailleurs, la même année du film, il jouera également dans un film moins comique et beaucoup plus cynique : 99 Francs. Par la suite, il assumera ce côté équilibriste en alternant films comiques et films plus sérieux.

Sans doute que grâce à Contre-Enquête, il a pu étoffer son jeu qui va être déterminant lorsqu'il remportera l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance incroyable dans The Artist en 2012.